El parque de Hywind, operado por la petrolera noruega Statoil junto a Masdar, una compañía de energías renovables de Abu Dabi, está situada a unos 25 kilómetros frente a las costas de la región de Aberdeenshire y tiene una capacidad de 30MW.

El parque alimentará en energía a cerca de 20.000 hogares y "abre la vía a un nuevo mercado global para los parques eólicos flotantes" , dijo en un comunicado Irene Rummelhoff, vicepresidenta ejecutiva de New Energy Solutions, propiedad de Statoil.

All 5 #Hywind turbines are now at final destination in Scotland. Up next 👉 electricity from world's first floating #wind farm! @Masdarpic.twitter.com/c27KYPQ9W4