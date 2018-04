Secretario del Tesoro de EEUU admite posibilidad de guerra comercial con China

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, consideró hoy que "podría haber" una guerra comercial entre Estados Unidos y China debido a las recientes amenazas arancelarias, pero aseguró que espera que no ocurra.

"No espero que haya una guerra comercial. Podría ser, pero no lo espero en absoluto", dijo Mnuchin al ser entrevistado en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS.

Los comentarios del secretario del Tesoro se producen después de que la Administración Trump dijera que estudia imponer $100 mil millones en aranceles a China, adicionales a los $50 mil millones ya anunciados a cientos de productos chinos.

Una medida que hizo que China respondiera con su propio paquete por la misma cantidad destinado a productos estadounidenses, incluidos automóviles.

Las amenazas han causado preocupación sobre una posible guerra comercial, aunque el presidente Donald Trump ha descartado esta posibilidad.

"El presidente (chino) Xi (Jinping) y yo siempre seremos amigos, pase lo que pase con nuestra disputa sobre el comercio. China eliminará sus barreras al comercio porque es lo correcto. Los impuestos se volverán recíprocos y se realizará un acuerdo sobre Propiedad Intelectual. ¡Gran futuro para ambos países!", dijo hoy el magnate en su cuenta de Twitter.

Durante la semana, Trump ya había rechazado la posibilidad de una guerra comercial con el país asiático.

"No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a los EE.UU.", dijo.

"Ahora tenemos un déficit comercial de $500 mil millones al año, con robo de propiedad intelectual de otros $300 mil millones. ¡No podemos permitir que esto continúe!", agregó.

Respecto a las consecuencias sobre la imposición de los aranceles, Mnuchin enfatizó hoy que no cree que las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump sobre el comercio tengan un "impacto significativo" en la economía de estadounidense.

"Nuestro objetivo es el comercio libre y justo", insistió, frente a las medidas proteccionistas crecientes que está tomando el Gobierno de Estados Unidos.