La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 ha puesto en jaque a muchas empresas, especialmente las PYMES, que se han visto presas por las restricciones de movilidad y bioseguridad impuestas en cada país.

Algunas han visto en el teletrabajo un 'salvavidas' que les ha permitido ahorrar en costes de operación como electricidad, internet, agua y con ello mantenerse a flote.

Pero, ¿Qué pasa cuando son las grandes empresas, las multinacionales o gigantes tecnológicos, las que quieren sacar provecho de la nueva modalidad laboral para reducir los salarios de sus empleados, so pretexto de que ahora incurren en menos gastos de movilidad?

Esto es precisamente lo que quiere implementar Google con sus empleados que prefieran trabajar en casa de forma permanente.

Algunos empleados remotos, especialmente aquellos con largos trayectos desde sus hogares hasta la oficina, podrían enfrentar recortes en el salario.

Y es que varias firmas tecnológicas de Silicon Valley se han encontrado con la enorme dificultad de convencer a sus empleados de regresar a sus puestos de trabajo in situ, sobretodo en este momento en el que la pandemia experimenta un repunte peligroso debido a la variante Delta.

¿Google necesita realmente recortar salarios a sus empleados?

Un empleado de Google que trabaja en Seattle pero tiene dos horas de trayecto hasta la oficina se quejó en diálogo con la agencia Reuters de tener que enfrentar una rebaja del 10% de salario por elegir trabajar en casa.

"Es un recorte tan alto como el aumento de mi más reciente ascenso de puesto", dijo el empleado. "No trabajé tanto para lograr el ascenso y ahora ver rebajado mi salario".

Jake Rosenfeld, profesor de Sociología de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que la idea de Google enciende las alarmas sobre quién sentirá más el impacto.

"Lo que está claro es que Google no tiene que hacer esto", dijo Rosenfeld. "No es que Google no se pueda permitir seguir pagando igual a los empleados que deciden trabajar desde casa".

Un empleado de Google en Stamford, Connecticut, a una hora de Nueva York en tren, recibirá un 15% menos por trabajar de forma remota, mientras que hay una diferencia de entre 5% y 10% en zonas de Seattle, Boston y San Francisco.

Google no cambiará el salario de quienes trabajen de forma remota desde la misma ciudad.

La nueva normalidad en las grandes compañías

Las grandes compañías, como Google, suelen marcar tendencia e influir en la toma de decisiones en otras empresas como Facebook y Twitter, que ya han advertido a los trabajadores que planean mudarse a otras ciudades menos costosas que su salario se reducirá drásticamente.

En cambio, empresas tecnológicas más pequeñas como Reddit y Zillow dicen que pagarán lo mismo independientemente de dónde vivan los empleados. Microsoft y Airbnb han optado por un modelo híbrido.

Por su parte, Apple envió una carta a todos sus empleados diciéndoles que en septiembre deben volver a las oficinas de la empresa tres días a la semana y que podrán teletrabajar durante dos semanas para completar al año. Esta decisión no ha sentado nada bien a los trabajadores, que aseguran que trabajar desde casa les permite conciliar mejor la vida laboral con la familiar.

***Con información de www.bbcmundo.com y www.lavanguardia.com***