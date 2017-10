Panamá sería uno de los pocos países en América Latina que no tiene tipificado como delito la evasión fiscal. Por eso, y como requisito que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) someterá este tema a debate.

“Debieran dejar de decir que hacen estudios. ¡Qué digan que van a hacer y vamos a hacer el debate!”, afirmó el abogado Adolfo Linares.

“Recordemos lo que hizo Luis Cucalón sin tener toda esta serie de poderes. El terror, el acoso que le causó a la ciudadanía. Entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? ¿O Ayú Prado? A mí me da terror. No que me defienda el Chapulín, sino Ayú Prado y su combo. Esos son los que están dejando libre a los que se están robando los impuestos que dicen les estamos robando nosotros”, añadió.

Sin embargo, hay quienes resaltan la importancia de cumplir con las normativas internacionales.

“Panamá, si no cumple con estas normas, internacionalmente los países van a calificar a Panamá como no cumplidor con las normas internacionales”, advirtió Raúl Gasteazoro, de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales.

El recelo en este tema tributario no solo viene de parte del abogado Linares. En la Cámara de Comercio tienen la misma preocupación y por eso están abiertos a la discusión.

“Como sabemos que es un tema bastante sensible dado que en este país los temas fiscales se han prestado para persecución política. En caso que se haga, tendrá que tener una redacción muy fina”, expresó Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

Por ahora, sólo se trata de un análisis comparativo del delito tributario en Panamá y en otros países. Según el MEF, el objetivo es cumplir con el estándar internacional en esta materia.