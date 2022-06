Acuerdo con red de agencias de viajes más grande del mundo dejaría en Panamá inyección de $32 millones

Según el ministro de Turismo, Iván Eskildsen, la llegada de estos viajeros generaría una inyección económica de $32 millones al país.

El anuncio se dio durante la participación por parte de Eskildsen, en la Conferencia EDGE, en Denver, Colorado, que reúne a las principales agencias de viaje del grupo Travel Leaders, como parte de una misión oficial en el estado de Colorado, cuyo enfoque central fue promoción turística para acelerar la llegada de visitantes al país y la reactivación del turismo.

El acuerdo con TLN será financiado por PROMTUR y resultó de una misión previa en Nueva York, coordinada entre la ATP y el sector privado, y permitirá promover la oferta turística panameña en Estados Unidos y Canadá, mercados emisores de viajeros prioritarios según el Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS 2020-2025).

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) coordinaría para que las empresas turísticas inscritas en el Registro Nacional de Turismo, puedan aportar su oferta de experiencias turísticas a los agentes de viajes de TLN, resaltando la diversidad cultural y la biodiversidad de Panamá, así como nuestra ciudad vibrante, para que lo promuevan entre sus clientes.

El estado de Colorado es considerado por muchos la “meca” del turismo de aventura por lo que la misión que se ejecutó como parte de las acciones coordinadas con el sector privado en la Comisión de Reactivación de la Demanda Turística, se enfocó en diferentes acciones en este segmento.

En la misión también se llevó a cabo el evento Adventure Connect en alianza con el Adventure Travel and Trade Association (ATTA), la asociación de empresas de turismo de aventura más grande del mundo. En este evento participaron más de 30 tour operadores y medios de comunicación del mercado estadounidense, así como también empresas panameñas que promovieron su oferta turística directamente. Las empresas estadounidenses quedaron interesadas en promover nuestro destino y en contacto con las empresas panameñas.

Durante Adventure Connect el Ministro Eskildsen llevó a cabo entrevistas con periodistas que laboran en prestigiosos medios de comunicación social con amplia cobertura como: Adventure Media, National News Media, BBC, CNN, entre otros, que se interesaron en publicar sobre la oferta de aventura turística panameña. Estos comunicadores igualmente elaboran reportes periodísticos para diversos medios impresos y digitales de Estados Unidos.

También se llevó a cabo una visita a las oficinas de la empresa de turismo de aventura, Natural Habitat Adventures, quien forma parte del mismo grupo económico de Lindblad Expeditions, que operan los pequeños cruceros de National Geographic, y juntos están evaluando nuevas operaciones que promoverán para atraer visitantes a Panamá.

Durante esta gira de trabajo, el ministro Eskildsen y el coordinador del proyecto 1,000 km de Senderos, Adrián Benedetti, aprovecharon para iniciar el proceso de alianzas con diferentes organizaciones que fortalecerán el proyecto de 1,000 km de Senderos, tomando en cuenta que Colorado se considera la “meca” del turismo de aventura.

Con entidades como: Colorado State University, Colorado Office for Economic Development and International Trade y The Colorado Trail Foundation se logró consolidar apoyo de conocimiento técnico para el desarrollo de este proyecto que fue lanzado en enero de 2021 por la ATP con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), con el propósito de habilitar senderos terrestres y acuáticos, integrando a las comunidades locales.

Eskildsen aseguró que durante esta gira de trabajo con el sector privado se avanzó en el posicionamiento de Panamá como destino turístico sostenible de clase mundial basado en el Plan Maestro de Turismo Sostenible y en acelerar la reactivación del turismo, incrementando la llegada de visitantes internacionales.