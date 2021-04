Alexander: Niveles de endeudamiento de 2020 y 2021 son insostenibles y deben ser transitorios

Por María De Gracia (Periodista)



Los niveles de crecimiento de la deuda pública, la cual ya supera los 38 mil millones de dólares, registrados durante 2020 y los que se estiman para el 2021 son insostenibles y deben ser transitorios debido a los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19. Así lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien clamó por ahorro desde el gobierno.

"Resumiendo, 2020 y 2021, no es sostenible, la forma en que nos estamos endeudando no es sostenible, básicamente es transitorio, lo que tenemos nosotros es una serie de acciones que tenemos que tomar para que en los próximo años esto tienda a cambiar. Sin lugar a duda deuda-Producto Interno Bruto (PIB) no puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora", reconoció Alexander.

"Yo siempre enfatizó en el ahorro porque eso sintetiza lo que nosotros tenemos que hacer, porque lo que debemos hacer tiene que ir necesariamente por el tema de la racionalización del gasto y como vamos a manejar los ingresos fiscales", indicó Alexander.

Alexander advirtió que en el 2021, el flujo de caja del gobierno se encuentra en números rojos y los gastos siguen siendo mayores a los ingresos, lo que provocará mayor endeudamiento y recurrir a préstamos por 6 mil millones de dólares.

"Lo que estamos viendo en el flujo de caja de inversiones es que en 2020 y 2021 tenemos ingresos corrientes que no alcanza para pagar gastos corrientes, así que estamos en rojo, el año pasado teníamos 1,365 millones y este año 1,343 millones de dólares que no están, y ¿qué significa eso en rojo?, bueno plata prestada que se va a tener que pedir para pagar operaciones, y ese es el peor de los mundos, pedir prestado en una casa para comprar comida y pagar la luz, es el peor de los mundos donde uno puede estar", explicó Alexander.

Alexander presentó este informe ante la mesa plenaria del diálogo de la Caja de Seguro Social.

"Definitivamente tenemos que buscar las alternativas para ahorro del gasto, porque los ingresos no están acorde con los gastos y existe un desequilibrio y tenemos que buscar las herramientas para equilibrar esa situación por el bien del país", señaló Jessica Jaén de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá.