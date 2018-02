La Cciap firma Memorándum de Entendimiento con empresarios de Qingdao, China

De acuerdo con una nota de prensa de la Cciap, en el encuentro participaron empresarios de Qingdao, dedicados al área de la construcción.

Además, participaron representantes de Qingdao Bureau of Commerce, China (Qingdao Bofcom) y del Foreign Affairs Office of the Standing Committee of Qingdao People`s Congress.

En tanto, el presidente de la Cciap, Gabriel Barletta destacó que, “este encuentro pone de manifiesto el relieve que alcanzan los vínculos desarrollados entre nuestros países a partir del establecimiento de relaciones plenas. Panamá reconoce la importancia creciente y significativa de la República Popular China en el escenario político mundial, así como su impacto en la economía global, al tiempo que China se identifica con los propósitos de progreso, bienestar y calidad de vida de los panameños”.

Durante el encuentro, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Cciap y Qingdao Bofcom, con el fin de establecer acuerdos de cooperación en beneficio de ambas Cámaras.

Dicho documento lleva las rúbricas de Gabriel Barletta, presidente encargado del gremio empresarial y Xu Jian, viceconsejero de Bofcom.

Agrega la Cciap, que Qingdao, es una provincia de Shandong al este de China, una ciudad portuaria con rascacielos, parques y playas que bordean el mar Amarillo.