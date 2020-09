Coca-Cola Femsa cierra proceso de venta de Estrella Azul a grupo multi-latino

Panama Dairy Ventures pertenece a un grupo multi-latino que opera en la región centroamericana; siendo activo en la industria alimenticia y de consumo masivo.

"El nuevo dueño llega para aportar al país una importante experiencia y conocimiento en el sector lácteo y para continuar impulsando la marca Estrella Azul, un icono de Panamá", cita un comunicado oficial de Coca Cola FEMSA.

La nota de prensa agrega que desde 2019 la Coca Cola inició un proceso de evaluación de opciones estratégicas que permitieran mejorar la competitividad de su negocio. "Creemos realmente que el nuevo inversionista es ideal para impulsar la recuperación del sector y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de Estrella Azul gracias a su experiencia en el sector” afirmó la División LATAM de Coca-Cola FEMSA.

La fiiial resaltó que el mercado lácteo panameño es uno de los más competitivos de la región, cuenta con una infraestructura sólida que permite la producción de leche cruda de la más alta calidad y es un sector muy dinámico. Recientemente el gobierno ha apoyado el desarrollo de la industria láctea a través de varias iniciativas para estimular la producción de leche y aumentar el consumo per cápita.

“Nos complace poder anunciar este importante acuerdo y formar parte de la historia de Panamá a través de su marca emblemática Estrella Azul. Este es un paso que daremos con todo el respeto, humildad y la responsabilidad que se merece y estamos comprometidos en unir esfuerzos con los ganaderos y colaboradores para invertir, innovar y continuar abasteciendo a los consumidores con productos de la más alta calidad”, expresó Panama Dairy Ventures.

“Para el Sistema Coca-Cola ha sido un privilegio operar Estrella Azul y haber podido trabajar con su equipo de colaboradores y proveedores comprometidos y de altísimo nivel” aseguró la División LATAM de Coca- Cola FEMSA.

El Sistema Coca-Cola ha sido el principal inversionista del sector lácteo en los últimos 10 años, durante los cuales Estrella Azul fortaleció su operación con instalaciones de producción de última generación, estándares internacionales de altísima calidad y capacidades de ruta al mercado con un amplio alcance nacional.

Estrella Azul anunció que continuará operando sin interrupciones garantizándole la compra de leche a sus más de 200 proveedores y abasteciendo de forma normal sus productos a los clientes en todo el país.

Lazard actuó como asesor financiero para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Galindo, Arias y López, actuaron como asesores legales para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA. KOMUNIKA LATAM actúo como asesor de comunicación estratégica para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA. Hunton Andrews Kurth LLP y Anzola Robles y Asociados actuaron como asesores legales para Panama Dairy Ventures Ltd.