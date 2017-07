Empresarios en Casco Antiguo, preocupados por baja actividad comercial

Los comerciantes, reunidos en una asamblea general en el club Teatro Amador, apuntan a las construcciones, falta de estacionamientos, accesos y a las protestas como factores que imposibilitan la llegada de personas a esta zona turística.

"Después de las 7 de la noche, estamos en algo parecido a 'The Walking Dead', donde no sabes que te va a pasar. (...) Muchísima inseguridad y no se ve presencia de las autoridades", comentó el empresario Isaac Ackerman a TVN Noticias.

Ackerman alegó que "solo salen a poner multas innecesarias y a obstruir a los camiones que vienen a surtir a los restaurantes y a los comercios de frutas, verduras y demás suplementos que necesitan para funcionar en el día a día".

Además, el empresario señaló a TVN Noticias que el acceso a Casco Antiguo es "muy limitado". "Eso hace que la gente no esté viniendo", aseguró.

Con información de Zelideth Cortéz.