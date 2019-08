Etesa realizará nueva licitación para Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Se espera que, a inicios del próximo año, ya esté lista la licitación de la Cuarta Línea. En la administración pasada, se realizó una que se declaró desierta porque las empresas proponentes no cumplían con los requisitos. Ahora se retomará el proyecto.

Se estudia la posibilidad de realizarlo a través de una asociación público privada, modelo que busca ser reglamentado a través de un proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Nacional.

“El Estado panameño tiene una ley de concesiones públicas, actualmente hay más de 7,000 millones de dólares que se han contratado en infraestructura pública a través de acuerdos público privados. La Cuarta Línea estaba contemplada hacerse como un contrato de construcción, operación y transferencia, que es un acuerdo público privado”, explicó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

La Cuarta Línea va desde Chiriquí Grande, Bocas del Toro, hasta la provincia de Panamá. Su extensión es de 317 kilómetros, de los cuales unos 107 están dentro de área comarcal.

“En este caso, ellos tienen que pensar que son más de 100 kilómetros en territorio Ngäbe que tiene que ser negociado y firmado con ellos. No me atrevería a hacer nada si no aseguro como Etesa la constitución de la servidumbre y que exista un prediseño”, destacó Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

“Lo importante es darle redundancia al sistema. Con esta Cuarta Línea vamos a tener más amplia redundancia. Es algo necesario, esperemos que se dé lo antes posible”, enfatizó Jorge De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

La Cuarta Línea busca aumentar la capacidad de transmisión de energía proveniente de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.