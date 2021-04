Finanzas públicas en rojo, ministro Alexander indica que vendrán más préstamos para gastos operacionales

La llegada de la COVID-19 como ya se ha dicho anteriormente, vino a dar una estocada a la economía panameña que ya presentaba síntomas de una acelerada desaceleración, pero la nueva enfermedad que parece no dar tregua al mundo ha dejado en rojo las finanzas públicas del país que tuvo que recurrir a varios préstamos y tendrá que seguir haciéndolo según, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Héctor Alexander.

Alexander explicó que actualmente, la Caja de Seguro Social (CSS) recibe 12 a 14% de cada 100 dólares que ingresan a las arcas del Estado, o sea, 14% de los ingresos tributarios y no tributarios pasan a la Caja.

En gráficas presentadas por el titular del MEF en la mesa plenaria del diálogo por la CSS, la inversión pública financiada con ahorro ha caído a cero en el 2020, mientras que la inversión pública financiada por deuda ha mostrado una ascendencia desde el 2018, hasta llegar al 100% en 2020, o sea, esto ha hecho que la deuda aumente en relación al ahorro.

El ministro enfatizó que lo ideal sería que del 67 al 70% de las inversiones sean financiadas con ahorro y solo de un 30 a 33% sea financiado con deuda.

Destacó que, en el 2019, cuando asumió el poder la actual gestión de gobierno, la economía venía en una desaceleración económica, y con la caída registrada todos los meses del año 2019 y 2020, el presupuesto estuvo por encima, pero se logró hacer un ajuste presupuestario poniendo en orden la parte financiera.

“En marzo del 2020 se recortaron 2 mil millones de dólares del presupuesto de varias instituciones para asignarlos al sistema sanitario para atender la crisis”, manifestó Alexander.

Continuó diciendo que, “el año 2020-2021 son dos años terribles para la economía panameña. Tuvimos que traer recursos de afuera para ponerlos en el sector público y financiero”.

También se refirió a la iniciativa que presentó en la Asamblea para que se ampliara el nivel de endeudamiento. “Sí, nos endeudamos más porque no había otra manera. Trajimos más de 11 mil millones de dólares de afuera”, sostuvo Alexander indicando que esta estrategia se ha realizado basada en la política financiera, que, aunque no es saludable había que hacerlo.

De los dineros adquiridos 3,853 millones de dólares fueron al pago de servicios personales, mil 275 en inversión pública y 2,154 millones de dólares en subsidios

Los ingresos corrientes fueron de 7,489 millones de dólares, mientras que los gastos corrientes fueron de 8,382,4 millones de dólares. El déficit fiscal fue de 4,099,3 millones de dólares frente al gasto capital que fue de 2,755,8 millones de dólares.

Con estos números, Héctor Alexander señaló que los números están en rojo pues los ingresos corrientes son menores que los gastos corrientes, por lo que se tendrá que incurrir en préstamos por 6 mil millones de dólares para pagar gastos de operaciones, de inversiones y para pagar amortizaciones. De estos 6 mil millones el 32 % sería para pagar gastos de operaciones.

Alexander no descartó que para los próximos años el gasto de operaciones continúe en rojo, por lo que se está evaluando el flujo de caja y presupuesto para el 2022, ya que la estrategia que se ha tenido en el 2020 y 2022 ya no es sostenible y es un tema que se tiene que resolver.

“La situación financiera del gobierno no es buena, principalmente influida por la crisis que estamos viviendo. Estamos en rojo en operaciones, no nos alcanza la plata para pagar operaciones, ese es el peor de los mundos, y para los próximos años también se ven en rojo. Claramente no podemos seguir manejando las finanzas públicas como lo hemos hecho en estos dos años”,

Pese a que Panamá cayó un 18% en el 2020, más que cualquier país, la buena noticia, según las proyecciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario para América Latina y el Caribe, es que Panamá crecerá doblemente más que el resto de la región, liderando el crecimiento económico.

Destacó que si la apertura económica se mantiene sostenible el crecimiento del país para este año será importante.

Estrategia

Alexander dijo que lo principal en la estrategia es continuar con la política anticíclica que será alrededor del 20% de los recursos serán traídos de afuera, que sumado con los recursos solicitados por el Banco Nacional y la Caja de Ahorro sería un 24%.

Asegurar los recursos para proteger la vida y salud de los panameños. Continuar con el desarrollo de Panamá Solidario para mitigar las necesidades de la población más vulnerable.

Continuar con el programa de vacunación masiva que hasta el momento se han contratado 9.2 millones de vacunas para cubrir a 4.6 millones de habitantes.

Fortalecer los fundamentos económicos a través de políticas públicas y apoyar el programa de inversiones para el crecimiento económico. Continuar ejecutando las acciones necesarias para sacar al país de las listas internacionales.