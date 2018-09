Relacionados Hoteleros promueven creación de políticas para dinamizar el sector

“Definitivamente, que todo esto redunda en que no hay turistas y que durante cuatro años no ha habido promoción”, según dijo Rodríguez en Noticias AM, “cada gobierno cambia la marca turística”.

La industria espera con la entrada en vigencia del Fondo de Promoción Turística Internacional de Panamá, que el panorama cambie y el desarrollo del sector no se vea afectado por los vaivenes del sector público.

De acuerdo con Rodríguez, el fondo dará continuidad al asunto de la promoción "para que más nunca vuelva a quedar en manos del gobierno”. “Todo el gremio turístico tiene muchas expectativas”, añadió.

El presidente de Apatel detalló que la ley que crea el ente debe ser sometida a cambios y ser remitida nuevamente a la Asamblea Nacional. Entre las modificaciones que se proponen se encuentra que la figura “tenga personería jurídica”.

El sector también apuesta por la entrada de más aerolíneas de bajo coste, para explotar a Panamá como destino. Están seguros que se podría aumentar las cifras de visitantes, que al año ronda los 7 millones de turistas.

“Nosotros como Estado tenemos que empezar a pensar en los beneficios que nos trae el turismo”, dijo Rodríguez en Noticias AM. “Tenemos que organizarnos un poco más como destino y sacarle mayor provecho a ese gran potencial que tenemos”.

Apatel buscará profesionalizar a los servidores del sector con un Congreso Regional, a celebrarse el próximo 12 y 13 de septiembre en el Hotel Sheraton. En la actividad conocerán las experiencias y estrategias implementadas en otros países del continente como Costa Rica, Colombia y Puerto Rico.