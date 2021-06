Mipymes exigen un verdadero plan de reactivación económica, advierten que la situación empeorará

Siguen surgiendo reacciones sobre el nuevo plan Panamá Solidario, donde se extiende el programa hasta el 31 de diciembre de forma condicionada en el renglón del vale solidario y sus efectos en la economía panameña.

Para Alicia Jiménez, economista de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecamaras), como micro, pequeña, y mediana empresa están solicitando al gobierno un verdadero plan de reactivación económica, ya que extender el plan Panamá Solidario es una alternativa, pero no de carácter económico multiplicador.

“Consideramos que la medida nuevamente no es propicia con la realidad que vive en país, que está buscando la forma en que las calificadoras mejoren la calificación país, y en ese sentido extender un vale solidario donde sabemos que el consumo agregado mensualmente ha caído 600 millones de dólares desde que comenzó la pandemia en virtud del desempleo que hay en el país, consideramos que el plan de reactivación debe ser involucrarnos con el sector productivo del país”, indicó.

Continuó diciendo que el empleo formal del país ha caído en términos absoluto en 289 mil personas sin empleos, un 37 % del empleo formal del país. Indicó que un bono de 120 dólares no ayuda a reactivar la economía.

“Sabemos que, si la pérdida de empleo ha sido de 289 mil empleos en un año y medio y veníamos generando en tiempos normales 45 mil empleos anuales, en cuánto tiempo vamos a rescatar ese nivel de empleos que deseamos tener. Lamentablemente siento que el gobierno todavía no aterriza porque lo que tienen que ofrecernos es un plan de reactivación económica congruente a la realidad del país”, señaló Jiménez.

Sobre la capacitación a cambio del vale digital consideró que esto debe generar una alternativa para poder insertarse en el aparato productivo, pero de igual manera se cae en una incongruencia en la toma de decisión, porque al capacitar a las personas, van a aspirar a insertarse en una actividad económica, pero si paralelo a eso no se ayuda a la red del tejido empresarial que son los que generan los empleos, entonces se queda en el mismo punto.

Aseguró que en junio del 2020, Fedecamaras presentó su propuesta que constaba en una inversión de fondos no reembolsables a micro, pequeñas empresas que ya existían en el tejido empresarial y que hoy día muchas han cerrado porque no se les dio la oportunidad de poderse reactivar.

“Eran empresas y empresarios que sabían cómo reactivarse, pero los programas financieros y las formas de nosotros de poder acceder a reactivarnos prácticamente era inevitable con los recursos como se nos colocaban dentro de las exigencias bancarias”, aseguró Jiménez, resaltando que de parte de los bancos han tenido el apoyo, pero las reglas puestas por la Superintendencia lo hacen imposible.

Señaló que según los organismos internacionales apuntan, Panamá debe crecer entre un 9.9 %, pero 5.4% es crecimiento interno y hay que ver en donde ellos consideran que va a ser y evidentemente en obras grandes en donde el panameño de a pie no puede entrar directamente a estas grandes infraestructuras, por lo tanto, consideran que debemos diseñar un plan estratégico realmente cónsono con la realidad panameña que no encuentra trabajo.

“Aquí va a haber un problema de explosión social y lamentablemente el gobierno, no sé dónde tiene colocado sus ojos porque no es en la reactivación económica, lamentablemente la situación económica no se da de arriba hacia abajo, la reactivación económica se da de la base hacia arriba”, apuntó.