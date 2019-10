Panamá expone avances sobre erradicación del lavado de dinero en la Unión Europea

En diciembre de 2018, la Unión Europea había identificado a Panamá como uno de los países sujetos de incluirse en la potencial lista equivalente al GAFI.

En esa línea, una de las primeras reuniones celebradas en Bruselas, fue con la Comisaria Věra Jourová, a cargo de establecer dicha lista.

El encuentro fue liderado por Erika Mouynes, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación; David Díaz, Subsecretario de la Procuraduría de la República; David Saied, Director de la UAF; Giankarlo Vázquez, Intendente Encargado de Sujetos No Financieros del MEF así como a la Embajadora Yavel Francis.

La Comisaria Jourová agradeció la visita para presentar los avances de Panamá junto con el equipo técnico, y se comprometió a dar amplio espacio de diálogo y consultas antes de que la Comisión tome una decisión al respecto.

Posteriormente se celebró un encuentro con DG TAXAUD, para discutir las listas para asuntos vinculados a la cooperación para fines fiscales. La viceministra Mouynes fue acompañada por Michelle Moreno, Directora Ejecutiva de la UCSI y Darma Romero, Directora de Estrategia Fiscal y Financiera del MEF.

Si bien Panamá no se encuentra dentro de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, la viceministra Mouynes acotó que “la política exterior de Panamá debe ser proactiva, no reactiva; no se puede esperar que hayan problemas y se identifique a Panamá en listas; es necesario afianzar la relación con la Unión Europea y con los demás bloques económicos de manera estratégica”.

La agenda del día 22, incluyó encuentros con la Dirección de Cooperación de la Unión Europea, DG DEVCO, en donde se abordaron proyectos regionales que incluyeron el programa ERASMUS para la movilidad de estudiantes y profesores, buscando que estas iniciativas permitan que la política exterior permee en el desarrollo social y económico para Panamá.

De igual forma se abordó el rol estratégico que Panamá puede brindar a la Comunidad Europea, como articulador de iniciativas que incluyan a América Latina y el Caribe.