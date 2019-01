Panamá fortalece campaña turística con foco en atraer visitantes de EEUU

Alrededor de 20 comunicadores de medios internacionales expertos en turismo participaron en la actividad "Road Show Visit Panama" efectuada en la ciudad de Nueva York, indicó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El director de Mercadeo de la ATP, Enrique Sánchez, señaló que Estados Unidos es un mercado importante en la promoción exterior del país, y es que es el principal emisor de turistas para la nación.

"Nuestra intención fue vender la experiencia Panamá como destino de aventuras, naturaleza, gastronomía y cultura, a través de un ambiente que sumergió a los asistentes en todos los sentidos", dijo el representante

Algunos de los medios a los que se expuso la variada oferta de ocio y viajes de Panamá fueron The Wall Street Journal, BBC Travel, NBC News & MSNBC, National Geographic Traveler, The Luxury Channel, Usa Today, Travel Weekly, TripSavvy, Yahoo Travel, Forbes.com, The New York Times, Bloomberg y Cosmopolitan.

El encuentro mostró a estos reconocidos medios imágenes del Canal de Panamá, el histórico Casco Antiguo, la Calzada de Amador y parques nacionales, así como todo el potencial de naturaleza, cultura, ciudad, playas e islas.

"El esfuerzo de la ATP se enfoca en posicionar a Panamá en este mercado para atraer más turismo, por lo que se destacó las ventajas que ofrece en infraestructura hotelera y conectividad aérea", resaltó Sánchez.

Estas caravanas de promoción continuarán en otras ciudades estadounidenses tales como Boston y Washington.

De acuerdo con las cifras de la ATP, hasta septiembre de 2018 el flujo de visitantes procedentes del país norteamericano que entraron por vía aérea a Panamá fue de 232.215 personas.

El turismo representa alrededor del 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Panamá, uno de los países más dinámicos de la región, que en 2017 experimentó un crecimiento económico del 5,4 por ciento.