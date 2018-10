'Burocrático' reglamento del Minsa podría afectar industria de la publicidad

Profesionales involucrados a esta industria expresaron en una reunión su preocupación por una resolución del Minsa, a través de la cual se establecen nuevos procedimientos para la aprobación de publicidad y propaganda.

"Nos preocupa la industria en sí, que los productos no se puedan vender, que los medios de comunicación no llenen sus espacios, que las publicitarias no puedan generar sus productos", comentó Monique de Saint Malo, de la Cámara de Comercio, a TVN Noticias.

"Pueden haber empresas más chicas cerrando, productoras más chicas que no pueden cumplir con el trabajo, empleos que terminan, empresas que tienen que salir de personal", añadió De Saint Malo.

"Es muy amplia la cantidad de requisitos que hay que presentar, eso lo hace demasiado lento y eso impide la capacidad de competir de manera rápida y ágil. Es importante para las marcas poder reaccionar a la competencia y eso beneficia al consumidor, con lo cual aspiramos a tener un procedimiento más ágil", señaló Mónica Urrutia de la Asociación de Publicitarias a los medios.

En tanto, el gerente de TVN Media, Luis Mouynes, consideró que la resolución se debe suspender hasta que se consulte como debe ser y las disposiciones anteriores se mantengan vigentes.

"Tenemos empresas que no reciben aprobación de nuevas publicidades desde hace tres meses. Uno empieza a entender el impacto que eso puede tener no solo en la economía de la industria de ellos y en los medios de comunicación y todos los puestos de empleos que representan", expresó Mouynes. "Está demasiado burocrático".

En este momento, hay publicitarias que no han podido pautar sus cuñas, porque ahora el reglamento hace que el procedimiento para las aprobaciones resulte más burocrático y costoso, por todos los nuevos requerimientos.

Por ello piden que la resolución se suspenda para corregir a través de consenso. Temen que algunas empresas opten por no invertir en el país y salir del mercado panameño.

Nuevas reglas para la aprobación de publicidad

La resolución N° 1293 del Minsa establece un reglamento interno para la Comisión de Publicidad y Propaganda, así como los procedimientos que se deben seguir para la aprobación de material publicitario, sometida por empresas y/o particulares ante la Dirección Pública de Salud.

La resolución se aplicará a todas las solicitudes que publicidad de productos, material, equipo o servicio, que guarde relación o pueda afectar la salud física y/o mental de la población, de acuerdo con el documento publicado en Gaceta Oficial en julio de este año.

Este reglamento estipula nuevos requisitos, entre estos la presentación de documentos y materiales con las peticiones de aprobación de publicidad y propaganda.

La Comisión de Propaganda y Publicidad está integrada por representantes de las distintas direcciones y departamentos del Ministerio de Salud, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) y de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Con información de Elizabeth González.