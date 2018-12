Superintendencia de Seguros alerta de la venta ilegal de pólizas de salud

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) alertó a la población en una nota, de la comercialización de pólizas de salud no aprobadas.

La entidad advirtió en el comunicado que este tipo de pólizas no aprobadas por la entidad, no pueden ser vendidas de manera directa ni a través de corredores de seguro.

La Superintendencia reiteró a los consumidores, adquirir pólizas a empresas que cuenta con la licencia para operar en Panamá, reguladas y supervisadas por esta instancia.

Con una póliza de aseguradora no autorizada para operar en Panamá, la SSRP no puede proteger al consumidor ante una reclamación ya que "no tiene jurisdicción sobre estas compañías".

"Deberá recurrir al regulador del país de origen de la aseguradora y probablemente contratar abogados en ese país", señaló la Superintendencia en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En la nota reiteran que las consultas sobre el tema se pueden realizar al Departamento de Protección al Consumidor de la entidad.