Superintendencia insta a 'Sujetos no Financieros' a actualizar datos de registro

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) instó a todos los sujetos obligados no financieros que aún no hayan cumplido con la obligación de registrarse o actualizar sus datos de registro a través de la aplicación SSNF en línea, a cumplir con el artículo 44 de la Ley 124 de 2020, que establece la obligación de registro ante esta entidad.