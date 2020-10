Diputado Vásquez cuestiona aumentos que se registran mes tras mes en la planilla estatal

“La realidad económica que espero yo, conozcan mejor que yo... no es la más prospera. De todos las políticas económicas de las que han hablado jamás se han referido a la real optimización, simplemente porque esa optimización no la pueden llevar a la practica... Este Gobierno aumenta mes tras mes la planilla y está probado, y no necesariamente por las razones que ustedes han descrito en cuanto a que el que antes ganaba $1,000 ahora por ley tiene que ganar $1,200", cuestionó Vásquez al viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, durante su comparecencia este miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional.

"Pese a que pueden existir buenas intenciones, la realidad económica no es la más próspera. Este gobierno aumenta la planilla mes tras mes. Proyecto sobre Código Fiscal no es consecuente con la realidad", le dijo el diputado @JDVasquezGut al viceministro Almengor. #NoticiasTVNpic.twitter.com/VaUXCgI1lb — TVN Noticias (@tvnnoticias) October 7, 2020

Vásquez añadió que prueba del aumento que se pretende seguir haciendo en la planilla estatal, es que para 2021 el Ejecutivo presupuesto, aún aumentar más en gastos de funcionamiento, más no en inversión, y dicho incremento, "no precisamente se hará en las áreas especificas que pensamos algunos, tienen que aumentar. Por ejemplo se habla de priorizar en salud, pero se recortó a la Universidad de Panamá lo que es necesario para construir una nueva facultad de medicina".

Por tanto, el diputado dijo sentirse preocupado debido a que no le parece que haya una coherencia entre la seriedad con la que Almengor sustentó el proyecto de ley sobre el Código Fiscal y la realidad económica actual.

De acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República la planilla estatal entre enero y julio de 2019 y el mismo período de 2020, se redujo en 16,142 funcionarios.

Augusto Alfredo Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), dijo que estas cifras confirman las reiteradas denuncias de despidos masivos que se están dando en el sector público.

Sin embargo, esa reducción en el número de funcionarios, no se refleja en el sueldo bruto de la planilla estatal, por el contrario, aumentó.

El mismo informe de la contraloría destaca que el costo de la planilla entre enero y julio de 2019 era 2 mil 392 millones de dólares, mientras que para el mismo período del presenta año ascendió a 2 mil 542 millones, un aumento de 150.7 millones de dólares.

Entre enero y julio de 2019 y 2020, el informe también desglosa el incremento del salario bruto de funcionarios permanentes en instituciones como el ministerio de educación, ministerio de seguridad, Asamblea Nacional y la contraloría, entre otras instituciones.