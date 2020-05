Zona Libre de Colón sigue operando en tiempos de pandemia con 900 empresas

Giovanni Ferrari, gerente de la ZLC indicó que ante estos primeros indicios, las cifras de la zona franca para los primeros 4 meses del año en comparación al mismo periodo en el año 2019 han quedado de la siguiente manera:

Valor de las importaciones -25%

Valor de las Exportaciones -20%

Volumen de Importaciones -10%

Volumen de Reexportaciones -13%

Ferrari dijo que si bien las cifras no parecen ser halagadoras, en el contexto global donde se sufrieron caídas que van de un 70% a un 80%, " podemos decir que no son tan malas y que hay mucho que hacer para recuperar ventas que no se dieron en este periodo".

Para Ferrari, las caídas reflejadas no son tan malas, debido a que en medio de la pandemia, " la ZLC dio la oportunidad a las empresas de seguir trabajando con la tesis de que era muy importante que toda la mercancía que estaba llegando a los puertos debían ser retiradas y almacenadas aquí dentro, para evitar el congestionamiento de los patios de los puertos y así no entorpecer el desarrollo de las operaciones portuarias”.

Así las cosas, manifestó que como resultado del esfuerzo hecho en tiempo de COVID-19 la ZLC mantiene en la actualidad 900 empresas habilitadas que sostienen actividades de movimiento logístico de mercancías dentro de su perímetro.

Esto se traduce en el retiro de 8,200 contenedores de los puertos y la entrega de 6,100 contenedores para la reexportación, “ estas cifras apuntan a la tenacidad de la ZLC en el pasado, presente y que tendrá en el futuro”, destacó Ferrari.

Agregó que todo esto se pudo lograr a raíz de que anterior a la pandemia, el desempeño del comercio exterior en la Zona Libre, según cifras de la Contraloría General de la República, aportó el 5% del Producto Interno Bruto del país (PIB), es decir de cada 20.00 balboas que se ha generado para el PIB, 1.00 balboa proviene de la ZLC.

Enero y febrero fueron meses positivos, es decir, con volúmenes mayores que en el mismo periodo de 2019. “ Atribuimos este hecho a que China estaba todavía pasando la peor parte de la pandemia y el cierre del país y de sus puertos hizo que no hubiese disponibilidad de productos chinos, haciendo que los compradores al no poder surtirse de China, vinieran a la Zona Libre para hacer sus compras”, dijo Ferrari.