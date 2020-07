1 millón 36 mil clientes bancarios se acogieron a la Ley de Moratoria

Según el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, hasta el último corte, un millón 36 mil clientes se acogieron a algún tipo de moratoria, es decir la postergación o atraso en el pago de sus letras correspondientes a los meses de crisis, algunos desde marzo, hasta julio.

Hasta el viernes pasado, ese número de clientes representa préstamos cuyos saldos eran más de 27 mil millones de dólares, lo cual, según Berguido, es casi la mitad o el 50% de todos los préstamos vigentes en el sistema bancario nacional.

Con la ley 156 sobre moratoria, ahora los bancos son más selectivos.

“ Hay una moratoria que obliga al no cobro de esos préstamos a las personas que han sido afectadas, y no sabemos todavía cuántas personas serán afectadas, independientemente que tengan una situación financiera personal buena. Es un problema porque hay una ley que dice que no se puede cobrar, entonces los bancos han decidido que, si yo tengo que hacer un desembolso nuevo, tengo que enfocarlo en clientes donde yo tenga garantizado el recobro. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el flujo de pago hacia los bancos nuevamente”, manifestó Berguido.

Como la crisis se produjo con una situación de liquidez muy buena, Berguido dice que actualmente hay el doble de liquidez que requiere la Superintendencia de Bancos, y que también hay un aumento leve, pero significativo, en el saldo de depósitos en el sistema.

“ Muchas personas que tienen dinero depositado en los bancos, al no poder gastar a los niveles que gastaban antes, porque la economía está cerrada, entonces su salario o su fuente de ingresos, aquellos que todavía la mantienen, se ha ido conservando. Es decir, no todo se gasta, a los niveles que se gastaban antes. También escuché al superintendente comentar recientemente que se había sentido un influjo de depósitos del extranjero, de países en Sudamérica y sobre todo de Centroamérica, que ven en Panamá un sistema bancario refugio”, añadió Carlos Berguido.

Incluso, se detalla que algunos bancos informan sobre un porcentaje importante de clientes que se han salido de la moratoria y que han decidido pagar.

La Asociación Bancaria trabaja de cerca con la Superintendencia de Bancos para que haya cambios regulatorios que permitan seguir con el respaldo a sus clientes.