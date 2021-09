En doitcenter.com.pa ahora puedes pagar con Criptomonedas

Por Publireportaje



Que importantes empresas panameñas como Do it Center se unan al mercado de las criptodivisas, puede significar que el dinero virtual se convierta en un gran activo de reserva y valor.

Como líderes en productos y soluciones para el hogar en Panamá y con el objetivo de democratizar y simplificar las compras online en Doitcenter.com.pa, Do it Center, empresa 100% panameña, ha puesto a disposición de todos sus clientes el pago con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y USDC.

Bryand Gonzalez, Gerente de Ecommerce de Do it Center, indicó que la decisión de incluir el pago con Criptomonedas en www.doitcenter.com.pa ha sido, por sobre todo, para ofrecer a sus clientes una opción adicional de compra Online y para posicionar a Do it Center como una empresa innovadora y vanguardista.

“Entre los beneficios de comprar con Criptomonedas es que nuestros clientes pueden transferir sus fondos directamente desde su Wallet hasta el Wallet de nuestro procesador para hacer la compra, sin pasar previamente por conversiones de monedas para hacer uso de ellas. Lo que facilita el uso de las Criptomonedas para pedir online de forma rápida y sencilla y que llevemos tu pedido a domicilio o retirarlo en cualquiera de nuestras sucursales”, agrega González.

Do it Center también ofrece otras formas de pago para comprar en www.doitcenter.com.pa como lo son tarjetas de crédito y débito, Yappy, Nequi, Sistema Clave, Transferencia Bancaria o Efectivo en Punto Pago.

Cabe destacar que el eCommerce Institute ha reconocido las ventajas del sitio web Doitcenter.com.pa, al nominar por dos años consecutivos en la categoría Retail de los premios eCommerce Awards que distinguen a las empresas por su labor en la industria del Comercio Electrónico y los Negocios por Internet y en el 2020 otorgando a Do it Center el galardón como ‘Mejor Comercio Electrónico Retail de Panamá’.