Los estragos de la pandemia llevaron la recaudación del Estado a una situación 'sensible'

Dijo que la pandemia ha causado estragos no solo lo social, sino también en el aspecto económico, por lo que se ejecutan las acciones como la obtención de préstamos de organismos multilaterales que “ creen en Panamá” y que no han obligado al país a tomar otras medidas como en otros países.

A pesar de todo y de la pandemia, según De Gracia, la salud financiera del país es óptima, pero no advierte que no puede haber un relajamiento y hay que enfrentar la creciente recaudación, que ha ido creciendo en los últimos meses de agosto y septiembre, pero no se va a llegar a lo estimado en el presupuesto que se había establecido.

De Gracia expresó que el presupuesto relacionado con los ingresos del próximo año, estima que los tributos asciendan a una cifra similar que la que se logró entre los años 2012 y 2013.

Recordó que el Gobierno tiene que cumplir con sus responsabilidades de la deuda adquirida, tanto de la actual como de las pasadas administraciones.

El jefe de la DGI resaltó que, a pesar de la mejoría, la situación de la recaudación sigue estando “bastante sensible”, a pesar de la mejoría que ha habido con las aperturas.

Durante el periodo acumulado de enero a septiembre de 2020, la recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno Central estuvieron B/. 1,795.2 millones por debajo de lo presupuestado. Para los primeros nueve meses de 2020, se tenían presupuestado recaudar B/. 5,278.8 millones y se obtuvieron B/. 3,483.6 millones, 34% menos de lo programado.

En el periodo acumulado de enero a septiembre de 2020, casi todos los tributos arrojaron resultados negativos, tanto respecto a lo programado como respecto a las recaudaciones de 2019.