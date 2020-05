Moratoria no es automática, clientes deben acercarse a los bancos

De acuerdo con la representante de la ABP, las extensiones que se han aprobado son de pago. Cuando no se hace un pago se incluye un interés de mora, pero ahora no se generará ese interés de mora. Cuando se levante la moratoria el cliente tendrá la misma cuota, por lo que tendrá que extenderse el plazo.

Agregó en un conversatorio con periodistas que, “ es imponible pensar” que los bancos no van a cobrar intereses, porque los fondos que esas entidades utilizan son los de los depositantes y se tiene que hacer frente a esos compromisos.

En otras palabras, el no recibir los fondos de las personas afectadas por el COVID-19, los bancos tienen que buscar la forma de hacer frente a los compromisos. No se cobrará el pago, pero sí los intereses, reitera.

Sentmat hizo un llamado, y resaltó que es importante que las personas se acerquen a los bancos, desde ahora hasta el mes de julio, y justifiquen la forma en que se han visto afectados por el COVID-19, en el caso de que sea así.

Pero si hay quienes puedan pagar, que los hagan para sostener la economía, ya que “ el mundo no acaba en diciembre del 2020", aseveró.

Para el cierre del mes de abril, los bancos reportaron que entre el 40 y 50% de sus clientes se habían mantenido cumpliendo con sus compromisos.

Por otra parte, mencionó que los sectores público y privado, están trabajando en estrategias para que las personas puedan seguir teniendo acceso a una vivienda.

Algo importante que expresó Sentmat es que el cliente que ya tenía la mora por 90 días, y no se acercó al banco antes de julio, no será beneficiado con la nueva porque no ha justificado su situación.

Los bancos panameños tienen una liquidez de 55.4 en un marco regulatorio de 30, lo que significa que se tiene casi el doble de liquidez y esto es porque no tenemos un banco central.

Resalta que es importante que el sistema bancario mantenga su independencia y sea regulado por su ente superior y que no hay un mecanismo definido para el pago de intereses, lo que dependerá del acuerdo entre los bancos y sus clientes.