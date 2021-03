La pandemia dio un duro golpe a la economía panameña, recomiendan una recuperación resiliente

Tras un año de pandemia, varios meses de cierre de algunas actividades económicas, las deudas públicas adquiridas y las nuevas modalidades de comercio, el gobierno debe buscar medidas urgentes para impulsar la economía y recuperar el terreno perdido, pero ¿Cómo debe ser la estrategia a implementar?

El economista Luis Morán indicó que la economía panameña fue una de las que más se contrajo producto de la pandemia, pero existen recetas que los países están implementando y esto implica actuar a tiempo para cuidar a las empresas y trabajadores, cuidarnos y las medidas económicas tienen que ser temporales.

“Las medidas tienen que tener cierta diferenciación, antes de la pandemia Panamá presentaba una alta desigualdad. Tenemos que volcar todos los esfuerzos en el periodo de la recuperación, para que sea resiliente y lo más igualitaria posible, o sea, no que todos los sectores crezcan por igual, pero sí se debe acompañar a los sectores más afectados”, manifestó Morán.

Otros de los efectos que tuvo la pandemia fue el alza en la tasa de desempleo y la informalidad que supera el 50% de trabajadores, esto lo que refleja, según Morán, que se necesitan políticas fuera de caja, incluso no tradicionales para dinamizar el mercado de trabajo.

Resaltó que se está apostando a la capacitación laboral debido a que hay muchas herramientas técnicas nuevas que se están aplicando y ese debe ser el rol del Estado. Además, hay que lograr la reinserción laboral, que hasta el momento no se está haciendo.

“ Esta pandemia nos hace un llamado a no improvisar, pero sí a planificar de manera correcta pensando en el mercado laboral. Creo que en uno de los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo es la flexibilidad laboral”, indicó Morán, refiriéndose al teletrabajo, citando al Foro Económico Mundial que señala que Panamá tiene un mercado laboral muy rígido.

Durante el 2020, el Producto Interno Bruto (PIB), cayó un 17 %, mientras que la deuda pública aumentó más de 6 mil millones de dólares.

Morán comparó a Panamá con los países epicentros de la pandemia como España e Italia, donde la contracción alcanza un 10, 11 y 12 porciento, o sea, que Panamá tiene una contracción mayor que estos países, mientras que en Latinoamérica y el Caribe la contracción será entre un 7 y 10 %, pero Panamá alcanza 17 % de contracción que es muy considerable.

El economista recomienda que haya una recuperación resiliente, no seguir con el modelo económico que teníamos porque tiene ciertas dificultades y tiene problemas estructurales como la desigualdad y la falta de flexibilidad laboral.

También señaló que una de las herramientas en las que se puede apoyar la economía es aumentar la deuda pública, pero se debe hacer con mucho cuidado, planificar en qué nos vamos a endeudar, indicando que la inversión pública, el desarrollo de infraestructura educativa, tecnológica y sanitaria son claves para salir adelante.

“Hay que concentrarse en la infraestructura que va a generar empleo y generar la confianza en el sector privado que es el motor de oxígeno que dinamiza la economía y genera empleos. Hay que tener cuidado en ese periodo de recuperación, no endeudarnos e invertir en proyectos que no tienen rentabilidad social, porque si hago una mala recuperación no solo no estoy mejorando la actual crisis, sino que pudiéramos desatar otros riesgos económicos a futuros”, expresó Morán.

Para Morán la tasa de desempleo pudiera estar alcanzando un 25%, que es superior al de la región y el reto es enorme. “Debemos acompañar mucho más a las micro, pequeñas y medianas empresas que concentran más del 50 % de los trabajadores, ese acompañamiento va a brindar que estos trabajadores puedan regresar y los que no van a regresar brindarles la oportunidad para que se reintegren en otros sectores de la economía”, sostuvo.

Para él es importante que se haga un acompañamiento a los sectores, no dejar que las empresas cierren y brindarles herramientas, ya que eso incide en la tasa laborar. Reiteró que es necesario la capacitación tecnológica y no esperar a que termine el proceso de vacunación para saber cuántas personas tienen empleo o no.

Morán concluyó que debemos concentrarnos en el mercado laboral que genera ingresos y reduce la pobreza.