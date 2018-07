Copa Airlines inaugura vuelos directos a Salvador de Bahía, en Brasil

El vuelo inaugural que partió del Aeropuerto Internacional de Tocumen permitirá que los pasajeros del continente puedan conectar, a través de la Ciudad de Panamá, con esta ciudad suramericana.

A su vez, los viajeros provenientes de Salvador de Bahía gozarán de la conectividad que ofrece la Aerolínea con los 78 destinos adicionales, en los 32 países en Norte, Centro, Sur América y el Caribe.

“Hoy con mucho entusiasmo iniciamos esta nueva ruta a Brasil, ampliando aún más las oportunidades para fortalecer los lazos comerciales y turísticos con Brasil. Esta nueva ruta permite que Copa Airlines siga ampliando la conectividad aérea a través del Hub de las Américas, en Panamá, consolidando nuestro liderazgo en las Américas y fortaleciendo nuestra presencia en Suramérica” comentó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Ailrines.

Salvador de Bahía se convierte en el destino número nueve de la Aerolínea en Brasil, sumándose a Belo Horizonte, Brasilia, Manaos, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife y Fortaleza, este último inaugurado la semana pasada.

“Este nuevo destino a Brasil ratifica la importancia y el potencial que tiene este mercado para Copa Airlines, sin duda uno de los más importantes del sur de nuestro continente, abriendo oportunidades para el fortalecimiento de la economía y el turismo de la región, ahora con más opciones de conexiones con América” agregó Heilbron.

Hoy la aerolínea panameña @CopaAirlines inauguró su primer vuelo a la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil. #NoticiasTVNpic.twitter.com/5n637pFBDm — TVN Noticias (@tvnnoticias) 24 de julio de 2018

Para el secretario de Turismo de Bahía, José Alves, la operación del vuelo Panamá-Salvador representa la consolidación de una importante asociación entre los poderes público y privado. "La nueva ruta es fruto de una serie de acciones planificadas e inversiones realizadas en conjunto desde el año pasado", afirma.

El vuelo CM 474 de Copa Airlines operará inicialmente con dos frecuencias semanales los martes y viernes, saliendo a las 3:24 p.m. (hora local) de Panamá y llegando a las 00:30 a.m. (hora local) a Salvador, Brasil. El vuelo de regreso, el CM 475, partirá de Salvador los miércoles y sábados a la 1:45 a.m., llegando a Panamá a las 6:39 a.m. (hora local).

Para este vuelo directo, Copa Airlines operará un moderno avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Copa Airlines opera actualmente un promedio de 350 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, conectando actualmente a 80 ciudades en 32 países del continente.