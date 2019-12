Según una nota de prensa de la empresa, “durante el presente año, la empresa desarrolló iniciativas que contribuyeron a su fortalecimiento operativo y la competitividad en precios, a través de su plataforma multimarca”.

“ El año 2019 estuvo marcado por el hito que significó la transacción mediante la cual Corporación Favorita adquirió la mayoría de las acciones del grupo. Esta transacción ocasionó gastos no recurrentes, asociados principalmente a la Oferta Pública de Acciones que, junto con registros contables no operativos y aprovisionamientos por implementación de nuevas normas financieras, dieron como resultados un déficit neto de 35 millones de dólares. Cabe mencionar que estos registros no afectan la liquidez ni la solidez financiera de la empresa, dado que no han generado un desembolso de efectivo en el período en curso”, destaca la comunicación.

Actualmente Grupo Rey cuenta con un total de 5,500 colaboradores, 5 formatos de negocio y 100 sucursales ubicadas a nivel nacional.

Durante este año, se han realizado importantes inversiones para mejorar el pago a proveedores, la cadena logística, y para ofrecer más y mejores beneficios a sus colaboradores. Además, y de acuerdo con su plan estratégico, se continúan abriendo nuevas tiendas y desarrollando nuevos formatos de negocio.