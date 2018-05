Nestlé compra derechos para vender productos Starbucks

La " alianza global" mediante la cual Nestlé se hace con la licencia para comercializar, vender y distribuir las marcas Best Coffee, Reserve, Teavana, VIA y Torrefazione Italia de la cadena estadounidense, excluye los productos listos para beber y las ventas de cualquiera de estos productos de las cafeterías de Starbucks.

A su vez, las marcas Starbucks estarán representadas en los sistemas de cápsulas de Nestlé, explicó la cadena estadounidense.

El negocio de Starbucks genera unas ventas anuales de 2.000 millones de dólares.

Los 7.150 millones de dólares acordados serán transferidos a Starbucks en efectivo, indicó Nestlé en un comunicado.

La transacción no incluye la transferencia de activos fijos, lo que " facilita una integración eficaz" del negocio, afirmó Nestlé.

Starbucks a su vez indicó en otro comunicado que pretende utilizar los beneficios después de impuestos procedentes del acuerdo para acelerar principalmente la recompra de acciones propias.

We are delighted to have @Starbucks as our partner. We both have a true passion for outstanding coffee, and take pride in responsible and sustainable coffee sourcing: https://t.co/1p51c14Skupic.twitter.com/nshb5s3klb