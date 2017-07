Tesla saca al mercado esta semana su esperado Model 3

El fundador de Tesla, Elon Musk, publicó esta madrugada en su cuenta de Twitter que el Model 3 "superó todos los requisitos regulatorios para ser producido dos semanas antes de lo previsto", por lo que esperan que este viernes salga de fábrica el primero.

Musk anticipó que esperan que la producción vaya acelerándose "exponencialmente" de manera que en agosto se fabriquen 100 unidades, más de 1,500 en septiembre y se llegue a 20,000 al mes para diciembre, convirtiéndose en el primer modelo de producción masiva de la compañía.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday

El Model 3, según ha adelantado el multimillonario de origen surafricano, tendrá una aceleración de 0 a 60 millas (de 0 a 100 kilómetros por hora) "en menos de seis segundos", y una autonomía de "al menos 250 millas (400 kilómetros)" con una carga de la batería.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.