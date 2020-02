En Panamá, el grupo BAC Credomatic obtuvo el reconocimiento a Mejor Banco Digital de Consumo y mejor aplicación móvil.

" El sector se está moviendo hacia un futuro dinámico, y un puñado de instituciones innovadoras están liderando el camino. El World Finance Banking Awards 2019 resaltan aquellas firmas en la vanguardia de este emocionante impulso digital", manifestó World Finance en su sitio web.

" Estamos enfocados en la innovación que permita ofrecer a nuestros clientes las herramientas que necesitan para prosperar en el mundo digital. A través de nuestra aplicación, o del nuevo modelo de sucursal, lo que buscamos es que nuestros clientes tengan una experiencia cada vez más simple y eficiente", explicó Rodolfo Tabash, CEO de BAC Credomatic.

World Finance también realiza premiaciones en otras categorías, sin embargo en estas no aparece Panamá. De manera general, lista el top 5 de bancos según capital a nivel mundial. Son ICBC, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, y JP Morgan Chase.