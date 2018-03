La alianza llega en medio de informaciones de que Lyft le está ganando terreno al líder del mercado estadounidense de viajes en automóvil compartidos, Uber, salpicado por demandas y escándalos.

"Junto con Magna, aceleraremos la introducción de los vehículos de conducción autónoma al compartir nuestra tecnología con (fabricantes de equipos originales) del sector automotor en todo el mundo", dijo el presidente ejecutivo de Lyft, Logan Green, en un comunicado conjunto.

Lyft ha conseguido alianzas con inversores, como Ford y General Motors, desde que abrió su iniciativa de la conducción autónoma a otras compañías.

We’re excited to announce the launch of our multi-year partnership with @MagnaInt so we can develop and manufacture self-driving systems at scale. Learn more here: https://t.co/ah050cuFSspic.twitter.com/rLOyhMeW6d