Copa Airlines reconoce la dedicación y el compromiso de su personal en el 'Día Internacional del Despachador de Vuelo'

En el mes de abril se celebró el “Día Internacional del Despachador de Vuelo” y Copa Airlines aprovechó la agradecer a su equipo humano que se dedica a esta importante labor dentro de la aerolínea.

“Los despachadores son pieza clave en la operación de la aerolínea. Su rol comienza desde la planificación del cargado del vuelo; siempre teniendo los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Su labor continúa con la planificación de la ruta evaluando las condiciones meteorológicas y otras restricciones que se puedan tener”, afirmó Deniece Nicholas Holness, directora del Centro de Control de Operaciones de Copa Airlines.

En Copa Airlines los despachadores de vuelo son una pieza clave en la planificación, control y seguimiento de los vuelos. Entre las tareas más críticas se encuentran: hacer peso y balance de la aeronave, verificación de ruta de vuelo para asegurar el uso eficiente del recurso de forma segura, entender factores externos que puedan afectar el desempeño normal del vuelo, entre otros elementos críticos necesarios para el despacho de cada vuelo. Este equipo es responsable de garantizar que las operaciones de vuelo se ejecuten con los más altos estándares de seguridad y así contribuir a que la Aerolínea logre sus reconocidos índices de puntualidad.

Actualmente Copa Airlines cuenta con 24 despachadores de los cuales 8 son mujeres.

En el equipo cuentan con personas que iniciaron en Copa como estibadores en la rampa y mientras trabajaban pudieron completar su carrera y obtener su licencia y hoy día son despachadores. De igual manera, otros han tenido la oportunidad de seguir creciendo su carrera profesional en posiciones gerenciales dentro de la empresa.

Abdiel Almanza tiene 21 años de trabajar en Copa Airlines. Inició su carrera dentro de la empresa en el área de rampa, luego fue despachador, supervisor y actualmente es especialista de planificación y contingencia operacional.

Para Almanza el poder trabajar en equipo y anticiparse a cualquier tipo de situaciones es la fortaleza y gratificación de su trabajo. “Lo que más me gusta de mi trabajo es lo dinámico y la gran información que se maneja. Información que se pueda compartir con los compañeros y así evitar disrupciones”.

“Copa Airlines es una compañía que aporta crecimiento y mejora continua, tanto en lo personal, como en lo profesional. Hoy por hoy vivo esas oportunidades, ya que comencé como estibador de maletas y carga (…) Yo siendo estibador y luego despachador fue como llegar a las grandes ligas y la verdad que trabajé muy duro para ello”, destacó Abdiel Almanza.

Otra historia de éxito en esta profesión es la de Freddy Pérez, quien cuenta 23 años de trabajar en Copa Airlines. Lugar que ha sido su primer y único trabajo. “Me gusta mi trabajo de despacho, porque desde pequeño me gustaba la aviación, así que cuando se abrió el curso de técnico en despacho, le dije a mi padre que quería estudiar eso y luego hice mi práctica profesional aquí en Copa en 1999 y desde ese entonces me he mantenido en esta gran empresa de bandera panameña”, afirmó Pérez.

“Ayudamos al piloto al mando a tener un viaje seguro. Mi mayor orgullo es hacer mi trabajo de la mejor manera y ser un ejemplo a seguir para mis hijos y que se transmita de generación en generación”, destacó.

Los despachadores de vuelo de Copa Airlines laboran dentro del Centro de Control de Operaciones SOCC de Copa Airlines. Es aquí, en donde se planifica y da seguimiento minuto a minuto a los más de 300 vuelos diarios de la Aerolínea que conectan al continente americano desde Panamá.

El centro de control de operaciones de Copa Airlines cuenta con tecnología de última generación que permite el seguimiento de cada uno de los vuelos que opera la Aerolínea desde que despega del aeropuerto hasta que llega a su destino.

En el “Día Internacional del Despachador de Vuelo”, Copa Airlines agradeció sinceramente a los despachadores de vuelo por su dedicación y exhortó a todos los interesados a indagar sobre esta dinámica carrera que contribuye a la sostenibilidad de la industria de la aviación a comercial en Panamá.

"Queremos invitar a las nuevas generaciones a que se interesen por esta carrera que tiene un rol importante y que asegura la sostenibilidad de la industria de la aviación en nuestro país", dijo Deniece Nicholas Holness, directora del Centro de Control de Operaciones de Copa Airlines.