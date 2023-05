El HONOR Magic VS, el plegable más esperado, ya está disponible en Panamá

HONOR realiza el importante lanzamiento de sus dos modelos insignia: El HONOR Magic VS y el HONOR Magic5 Pro para liberar todo el poder de la magia.

Ciudad de Panamá, Panamá/HONOR continúa demostrando que sigue avanzando a pasos agigantados en la industria de la tecnología, al anunciar la gran llegada del primer teléfono plegable a Panamá, el HONOR Magic Vs, un flagship excepcionalmente ligero, perfecto para negocios y entretenimiento. Así también, durante el lanzamiento también presentó el HONOR Magic5 Pro, un smartphone premium con innovación de vanguardia.

“La llegada del nuevo HONOR Magic VS es un hito muy importante no solo para nuestra marca sino también para todo el país, ya que seguimos ampliando nuestro portafolio y ampliando la oferta de teléfonos de gama alta a favor de todos los consumidores. Con este lanzamiento presentamos al mercado un smartphone no solo poderoso, sino también ultradelgado y resistente que ofrece una experiencia con lo mejor de dos mundos, un celular poderoso y una mini tablet para el consumo de contenidos al mismo.”, expresó Ana Grimaldo, directora de Mercadeo y Relaciones Públicas de HONOR Centroamérica.

“Lo mejor de MWC”

Durante el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 los nuevos dispositivos fueron reconocidos como "Lo mejor del MWC" de este año, lo que demuestra su ingeniería innovadora y características premium, obteniendo más de 40 premios.

HONOR Magic Vs, un flagship plegable

Con un diseño vanguardista, una pantalla revolucionaria y un rendimiento sin precedentes, el nuevo smartphone se coloca como un referente en el mercado. Excepcionalmente delgado y ligero, el HONOR Magic Vs tiene un grosor de 12.9mm cuando está doblado y pesa solo 261g, lo que lo convierte en el smartphone plegable flagship más ligero de la industria. También cuenta con una batería extra grande de 5,000mAh, colocándolo por encima de otros smartphones de la misma gama.

El nuevo plegable integra un diseño simétrico y premium, ya que cuenta con una bisagra superligera sin engranajes y elaborada con una tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza, que reduce drásticamente el número de componentes de la estructura de soporte utilizada en la bisagra de 92 a 4, manteniendo su durabilidad y robustez. Esto lleva a que al plegarse, el HONOR Magic Vs no deje ningún espacio en el centro y al desplegarse no deja pliegues en la pantalla. Cabe mencionar que el smartphone es capaz de soportar más de 400,000 pliegues, lo que equivale a más de diez años de uso con 100 pliegues al día.

Así también, el HONOR Magic Vs cuenta con una pantalla plegada de 6.45 pulgadas, con una relación de aspecto 21:9 y una relación pantalla-cuerpo es del 90%. Y cuando se despliega, ofrece una experiencia similar a la de una tablet con una pantalla interna de 7.9 pulgadas, perfecta para disfrutar de todo tipo de contenido. Además, soporta una gama de colores 100% DCI-P3 y ofrece hasta 1,070 millones de colores para disfrutar de impresionantes visuales con colores reales.

HONOR Magic5 Pro, con capacidades de fotografía y video inigualables

Adhiriéndose al diseño icónico del "Ojo de la Musa", el HONOR Magic5 Pro evoluciona el concepto, rediseñando e introduciendo el sistema de cámara triple con un diseño Star Wheel. Rindiendo homenaje a Antoni Gaudí, el HONOR Magic5 Pro cuenta con biseles simétricos de doble curvatura ultra estrechos en ambos lados y un diseño de cámara triple Star Wheel como pieza central en la parte trasera.

En su lanzamiento el HONOR Magic5 Pro consiguió el primer puesto en la clasificación global de cámaras de DXOMARK con una puntuación de 152, convirtiéndose en el smartphone con mejor puntuación en cámaras. El HONOR Magic5 Pro ofrece una experiencia fotográfica excepcional gracias a su potente combinación de cámara principal triple, que incluye una cámara gran angular de 50MP, una ultra gran angular de 50MP y una telefoto de 50MP. Con un sensor más grande para una mayor detección de luz, el sistema de cámara produce fotos con detalles refinados en todo momento, sin importar las condiciones de iluminación. El Ultra Fusion Computational Optics, un algoritmo óptico computacional que complementa el sistema de la cámara, mejora drásticamente la claridad de la imagen con un zoom de 3.5x 100, lo que diferencia al dispositivo de otros smartphones del mercado.

Con una pantalla LTPO de 6.81 pulgadas y una exclusiva pantalla curva cuádruple flotante, el HONOR Magic5 Pro garantiza una experiencia visual envolvente, tanto si el usuario navega como si juega o lee. Equipado con una novedosa tecnología de mejora de los niveles de iluminación de la pantalla, la HONOR Magic5 Series ofrece un brillo HDR máximo de 1,800 nits, garantizando imágenes nítidas incluso a plena luz del sol.

Impulsado por la última plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2, el HONOR Magic5 Pro ofrece un rendimiento insignia inigualable. Con la primera arquitectura de antena independiente Wi-Fi y Bluetooth de la industria, el smartphone mejora el rendimiento Wi-Fi en un 200% y reduce la latencia Wi-Fi.

Soporta carga alámbrica de 66W e inalámbrica de 50W con HONOR SuperCharge y tiene una batería súper grande de 5100mAh para ofrecer un día completo de uso ininterrumpido.

Disponibilidad

El HONOR Magic Vs y el HONOR Magic5 Pro ya están disponibles para su compra en Panamá a través de las principales tiendas de tecnología y operadores del país, con un exclusivo obsequio de lanzamiento. Para más información, visita la tienda online de HONOR en https://www.tiendahonor.com/ o sus redes sociales HONOR Panamá.