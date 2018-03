Sindicatos elaborarán propuesta para mejorar operatividad del Canal

El documento recoge las inquietudes laborales, operativas y de seguridad de la Unión de Prácticos, la Unión de Capitanes de Remolcadores y Oficiales de Cubierta y la Unión de Ingenieros Marinos.

La propuesta busca incrementar el tránsito de buques y crear un margen de seguridad propicio para que las operaciones se realicen sin ningún percance o accidente.

Sin embargo, insisten en la necesidad de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) escuche las recomendaciones de los trabajadores, quienes están siendo asesorados por miembros de los sindicatos estadounidenses Masters, Mates & Pilots (MM&P), The Marine Engineers' Beneficial Association (MEBA) y The International Longshore and Warehouse Union (ILWU).

“ Hay temas pendientes que deben ser abordados por la ACP debido a que son de gran importancia para la operatividad del Canal, estamos buscando el consenso entre nosotros para luego presentar las sugerencias que se ameriten” señaló Álvaro Moreno, Secretario General de la Unión de Prácticos.

Iván De La Guardia, Secretario de Ética de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta manifestó que todavía afrontan problemas con la escasez de recursos, tanto humano como de recursos para efectuar los tránsitos de manera segura.

“ No queremos que el Canal se convierta en una empresa marítima ineficiente, hay muchos aspectos que mejorar en materia de mantenimiento”, indicó Vladimir Small de la Unión de Ingenieros Marinos.

Para los Capitanes de Remolcadores, la tercerización del servicio de remolcadores es una amenaza latente por lo que se requiere la contratación de más personal, actualmente se hace el doble del trabajo con el mismo recurso humano lo que conlleva a niveles excesivos de fatiga.

Es necesario contar con remolcadores adecuados y con una tripulación con entrenamiento apropiado.

Por su parte, los Prácticos recomiendan realizar mejoras al sistema de defensas de las esclusas del Canal, lo que traería como resultado optimizar en el tiempo de esclusaje lo cual redundaría en mayor eficiencia de las operaciones del Canal.

Los gremios esperan reunirse con el administrador de la ACP o con el equipo que designe para atender las sugerencias e inquietudes, toda vez, que se trata de presentar un aporte colegiado que sería provechoso para mejorar las operaciones del principal activo de todos los panameños: el Canal de Panamá.