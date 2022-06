Los familiares del muerto reclaman justicia. Mientras que muchos apoyan las acciones del comerciante y las califican como defensa propia.

Es una situación sin ganadores. Con o sin el apoyo de la opinión pública, el comerciante podría enfrentar un proceso legal. Además, de ahora en adelante tendrá el temor de represalias, de que alguien tome venganza y lo ataque a él o su familia.

Esto no es un incidente aislado.

La comunidad china en Panamá ha sido a lo largo de los años víctima de violencia, asaltos e incluso secuestros. No es casualidad que el comerciante del reciente incidente tuviera el arma al alcance de su mano cuando entraron los asaltantes.

Sobran las opiniones en redes. Hay quienes abogan por la justicia a pistolazos, hay quienes señalan que esto ejemplifica nuestro fracaso como sociedad, mientras otros parecen resignado a una situación de nunca acabar.

Pero los que realmente saben, son los que han vivido esta realidad.

“ Teníamos una tienda donde nos han robado más de 7 veces, que yo recuerdo de pelaito”, me cuenta Lolo reaccionando a la historia. “Mi papá tenía arma, pero nunca la usó. ¿Por qué? Porque usarla traería peores males”.

Lolo cuenta como un día un cliente se puso a discutir con su papá y lo empezó a golpear.

“ Mi papá se defendió. ¿Y adivina qué? Lo metieron preso por un día”, recuerda. “ Si solo por defenderse a golpes estuvo metido en la cárcel, imagínate si hubiera usado un arma. Queda preso, pierde plata por día cerrado, pierde plata para contratar abogado o pagar coima. Para eso es mejor que te roben la ganancia del día y no correr riesgo de venganza por matar al angelito. Imagínate si mi papá hubiera usado el arma. Yo hubiera podido morir por accidente también. Ningún padre ni madre chino quiere involucrar a sus hijos en una guerra”.

¿Qué opciones tiene entonces un comerciante en esta situación? Si decide mudarse, tiene que buscar un comprador. Vender un negocio dónde hubo un incidente violento o dónde haya robos frecuentemente no será tarea fácil. Sin contar el costo de la mudanza, y la posibilidad de que el peligro persista.

La respuesta, o falta de respuesta, de las autoridades también es una crítica común.

“ La última vez que agarré a alguien hurtando en mi local, llamé al guardia y no hizo nada. En la cámara se ve que mira a todos lados antes de meterse los bienes en la cartera, pero me dice el guardia que puede ser que no quería cargar la mercancía. El mismo guardia que saludo todos los días, ahora defiende al ladrón”, lamenta Lolo.

Para proceder legalmente, le toca a los comerciantes víctima de hurto o robo ir a la comisaría, llenar papeles, gastar horas en el proceso.

En el pasado, la comunidad china se ha unido en solidaridad haciendo cierres masivos. Tal fue el caso de 2017, luego del secuestro y asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera.

Gilberto Ventura Ceballos, el responsable de estos crímenes, se escapó dos veces del sistema penitenciario panameño.

Cuando hacen noticia, estos hechos generan la atención temporal de la ciudadanía. Pero la mayoría de los casos pasan desapercibidos y la mayoría de las acciones son ineficaces.

“ Me acuerdo que una vez los paisanos habían decidido cerrar un día como protesta. Muchos no cerraron porque iba a ser pérdida. Me acuerdo que había como 4 tiendas en un área, 3 cerraron y una abrió. El que abrió se ganó varios clientes. Igual, protesta de un día no sirve. Los clientes se van al súper y ya. Si sale en las noticias es un tema para hablar por unos días y ya. Si no sale, entonces es como si fuera un día feriado chino”, apunta Lolo.

Esta vez el comerciante mató al ladrón, pero muchas veces pasa lo contrario y son ellos las víctimas.

“ Recuerdo en Colón una tienda que estaba camino a la escuela”, rememora una joven colonense de familia china. “ Al dueño lo mataron, creo que nunca más abrieron. Este año robaron la tienda de un tío mío. Por suerte solo le pegaron con la culata”.

En Panamá, “chino” o “chinito” es sinónimo de quiosco o mini súper. Los comerciantes de esta comunidad son parte integral de nuestra sociedad. Y viven todos los días con el peligro de ser víctimas no solo de la violencia, sino también de la indiferencia de las autoridades.

Esta vez el paisano fue un héroe, ¿pero a qué costo?