Amber Heard por fin le pagó 1 millón a Johnny Depp un año después del juicio por difamación

Amber Heard finalmente pagó la suma de $ 1 millón a Johnny Depp un año después de perder el caso de difamación. La actriz de ‘Aquaman’ cubrió el acuerdo de $1 millón con la ayuda de su compañía de seguros, según documentos judiciales presentados por los abogados de Heard. Amber perdió el caso por difamación contra el actor de Piratas del Caribe después de que el jurado descubrió que, de hecho, difamó a la estrella con sus acusaciones de abuso doméstico.

Heard inicialmente tenía que pagarle quince millones a Johnny Depp de liquidación ($10 millones en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos) luego de su juicio de 6 semanas contra difamación.

Sin embargo, los ex llegaron a un acuerdo después de que se anunciara el veredicto, ya que Heard acordó pagarle a Depp $ 1 millón, pero su compañía de seguros se negó a cubrir la tarifa del acuerdo en su nombre.

New York Marine and General Insurance Co. dijo que no pagará la tarifa porque la actriz cometió un acto de mala conducta "intencional" y "malicioso" al difamar a su ex esposo.

Mientras tanto, la exabogada de Depp, Camille Vásquez, también confirmó que Heard pagó la tarifa de liquidación en una entrevista con la revista People. "La Sra. Heard le pagó al Sr. Depp, no al revés. Quiero dejar eso muy, muy claro", dijo Vásquez. "El juicio sigue en pie. Siempre seguirá en pie por el resto del tiempo".

Vásquez también menciono que el actor, de 60 años, repartirá el pago a cinco organizaciones benéficas de su elección, con $200,000 para cada una. Hasta el momento se sabe que las organizaciones son: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Así es como el famoso actor deja en claro lo que había dicho al inicio del juicio y lo mantuvo con su ex esposa y es que pretendía librar su nombre de difamación, y no tratar de dejarla en bancarrota. Y el hecho de que done el dinero que habría obtenido de ella es muestra de que no estaba interesado en lo monetario como tal.