Muere Nichelle Nichols, la teniente de ‘Star Trek’

Washington, Estados Unidos/Nichelle Nichols, la actriz negra que interpretó a la oficial de comunicaciones Nyota Uhura con fría autoridad en la popular serie "Star Trek" de la década de 1960, murió a los 89 años.

Su hijo, Kyle Johnson, anunció la muerte en el sitio web oficial uhura.com y dijo: "Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, falleció por causas naturales. Sin embargo, su luz, como las antiguas galaxias que ahora se ven por la primera vez, permanecerá".

Un portavoz de la familia dijo que Nichols murió en Silver City, Nuevo México, donde vivía con su hijo.

Los tributos llegaron rápidamente, incluso de una larga lista de devotos "Trekkies".

William Shatner, quien interpretó al capitán del USS Enterprise James T. Kirk presentó sus condolencias a la familia.

"Era una bella mujer y jugó un admirable papel que hizo tanto para redefinir las cuestiones sociales aquí en Estados Unidos como en todo el mundo. Sin duda la echaré de menos".

George Takei, quien como el timonel Sulu compartió el puente con la teniente Uhura en el USS Enterprise, la llamó "pionera e incomparable".

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Nichols "redefinió lo posible para los negros estadounidenses y las mujeres".

"Nuestra nación estará para siempre en deuda con artistas que inspiran como Nichelle Nichols, quien nos mostró un futuro en donde la unidad, dignidad y respeto son las piedras angulares de toda sociedad", indicó en un comunicado.

Nichols hizo historia con uno de los primeros besos interraciales de la televisión estadounidense, en 1968, compartido con el Capitán Kirk del Enterprise, interpretado por Shatner.

El propio Martin Luther King Jr. elogió a Nichols, quien abrió camino con su poderosa actuación en un momento en que los actores negros a menudo eran elegidos como sirvientes o criminales.

Un papel igualitario

Nichols, formada en ballet y teatro musical, en un momento le dijo al creador de "Star Trek", Gene Roddenberry, que quería dejar el programa para volver al teatro.

Cuando le mencionó eso a King en un encuentro casual, según el relato de The Hollywood Reporter, "la sonrisa desapareció de su rostro y él dijo: 'No puedes hacer eso. ¿No entiendes que por primera vez se nos ve como deberíamos ser vistos? No tienes un papel negro. Tienes un papel igualitario'".

Y ella se quedó.

Más tarde, Nichols trabajó como reclutadora para la NASA, que se acercó a ella después de que criticara su falta de diversidad, y alentó con éxito a varios afroamericanos talentosos y mujeres de todas las razas a considerar carreras en la agencia espacial.

La NASA le rindió tributo en un tuit la tarde del domingo, calificándola de "pionera y modelo a seguir" que "simbolizó para tantos lo que era posible" lograr.

El Museo Nacional del Aire y del Espacio también alabó su trabajo más allá de la pantalla.

"Fue una inspiración para tantos, no solo por su trabajo pionero en Star Trek, sino también por su trabajo en la NASA para reclutar a mujeres y gente de color para que intenten ser astronautas", tuiteó el museo.

Pese a que se hizo conocida por el papel de Uhura, Nichols tuvo una carrera variada: bailó con Sammy Davis Jr. en "Porgy and Bess", apareció en la serie de NBC "Heroes" y grabó un álbum.

También interpretó a Uhura -que en swahili significa libertad- en las primeras seis películas de "Star Trek".

The Smithsonian, la red nacional de museos de Estados Unidos, compartió una fotografía en Twitter de la chaqueta espacial roja que usaba Uhura, adornada con el icónico pin de "Star Trek", que ahora se exhibe en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Washington.