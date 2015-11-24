Herederas y aristócratas debutarán en sociedad en la fiesta más exclusiva de París

La fiesta social más exclusiva de París agasajará este sábado a una veintena de herederas, princesas y chicas de la alta sociedad vestidas de largo por los mejores diseñadores para el codiciado Baile de Debutantes.

La cita mundana anual se inspira de una tradición aristocrática europea: las chicas, casi todas "bien nacidas" hacen su "entrada al mundo" conforme al protocolo de las cortes reales.

Existen fiestas equivalentes en Gran Bretaña o Austria, pero contrariamente a la celebrada en febrero en la Ópera de Viena, al "Bal" de París no se entra con dinero, proclaman los organizadores.

Tradicionalmente se realiza en los salones dieciochescos del Hotel de Crillon, pero como se encuentran en obras de renovación este año será en el Palacio de Chaillot.

Puesta por Jorge Vázquez, la española Almudena Lapique, de 17 años, será la embajadora de la sociedad madrileña, confirmó a la AFP la organizadora Ophélie Renouard.

Esta apasionada de ballet y admiradora de Coco Chanel por su capacidad de superación, tendrá como pareja de baile a Nicolas Dard.

Las jóvenes condesas alemanas Sarah y Victoria von Faber-Castell, herederas del famoso fabricante de lápices, la nepalesa Zara Fistolera, bisnieta de un marajá, la australiana Zofia Krasicki Siecin, y Madeleine Thompson, nieta de la cineasta Danièle Thompson y Dominique Cojuangco, hija de un magnate de los medios de Filipinas, también fueron invitadas al baile.

La norteamericana Olivia Hallisey, de 17 años, laureada con el "Google Science Fair" e inventora de un test capaz de detectar el virus del Ébola, figura además entre las debutantes de esta edición.

En años pasados, Sylvester Stallone, Alain Delon, Bruce Willis, Rosanna Arquette, Warren Beatty, Phil Collins y Robert Kennedy Jr, acompañaron a sus hijas al evento.

El dinero del resto de los invitados se destina a fines de caridad y permitirá financiar la escolarización de mil 100 niñas y adolescentes en Laos y Filipinas. Este año, el Baile de Debutantes ampliará su beneficencia a la asociación norteamericana Seleni en favor de las madres adolescentes.