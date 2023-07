Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023: Conoce a las panameñas más bellas de la selección

Top 6 de las más bellas de la selección panameña para la Copa Mundial Femenina y su desempeño a lo largo de su carrera.

La selección femenina de Panamá sigue su andar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023, donde se enfrentaron a Brasil partido que culminó 4-0 a favor de la canarinha, en su siguiente partido enfrentaron a Jamaica donde perdieron 0-1, sin embargo, aún les queda una participación contra Francia este miércoles 2 de agosto a las cinco de la mañana donde tendremos de nuevo la oportunidad de ver el desempeño de las jugadoras en su primer mundial.

Mientras esperamos la llegada de este último partido te presentamos las jugadoras más bellas de la Sele y un poco de su historia y desempeño a la hora de jugar.

Katherine Castillo.

Debut con la selección: 27 agosto 2018 – Eliminatoria – Panamá 4-0 Nicaragua, Baradenton, EEUU.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 6 partidos oficiales (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 9 partidos amistosos (de 13)

Goles: 1 gol vs Barbados el 17 febrero 2022 por la eliminatoria, victoria 5-0.

TOTAL, PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 15 partidos jugados

Katherine Castillo es lateral o carrilera por derecha. juega desde los 6 años, actualmente milita en el Tauro FC.

Rosario Vargas.

Debut con la selección: 11 abril 2021 – Japón 7-0 Panamá – Estadio Olímpico de Tokyo, Japón.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 2 partidos en la actual eliminatoria

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos amistosos

TOTAL, PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 5 partidos jugados

Tiene tan solo 20 años y ha jugado en el Rayo Vallecano Español, jugó en el Premundial Sub-20 en República Dominicana en marzo del 2022 Además de haber jugado en el Saprissa de Costa Rica a muy temprana edad, Rosario también jugó en el Valencia español y ha pasado prácticamente por todas las juveniles de la Selección Nacional.

Su debut con la Selección Mayor fue en uno de los primeros partidos de Panamá con Nacho Quintana a la cabeza y ella solo tenía 18 años. Fue el 11 de abril del 2021 cuando, aún en medio de la pandemia, se viajó a Japón a disputar un partido amistoso ante la selección local, la derrota fue contundente: 7-0.

Nicole De Obaldía.

Debut con la selección: Amistoso, 21 septiembre 2021 – Costa Rica 3-2 Panamá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

Partidos oficiales: Disputó 2 partidos de la actual eliminatoria, de los siete que ha jugado la Selección Nacional.

Partidos Amistosos: Disputó 4 partidos amistosos de los 11 jugados en la era Nacho Quintana.

Goles: No ha convertido.

Total de partidos jugados: 6, con 3 victorias – 2 empates – 1 derrotas.

Inició en el futbol a los 6 años, ha sido campeona en ligas de Panamá y Costa Rica primero fue con el Tauro FC de la LFF en el Apertura 2021 y luego con el Sporting FC de Costa Rica, en donde ganó el Torneo de Copa 2022 y logró así, junto a sus compañeras, el primer título para la joven institución costarricense. Actualmente se encuentra jugando en el CS Herediano, también de Costa Rica.

Cuenta con licencia D para ser entrenadora de FEPAFUT y está en proceso de completar la licencia C de CONCACAF ya que quiere colocar en práctica lo que ha aprendido y enseñarles a futuras generaciones, además es estudiante de Comunicación Social.

Carina Baltrip Reyes.

Partidos oficiales con la selección: Disputó 5 partidos de la actual eliminatoria, de los siete que ha jugado la Selección Nacional. Partidos Amistosos: Disputó 4 partidos amistosos de los 11 jugados en la era Nacho Quintana.

Debut: Amistoso, 21 octubre 2021 – Trinidad y Tobago 0-0 Panamá – Estadio Ato Boldon, ciudad de Couva, Trinidad y Tobago.

Goles: 1, en amistoso vs Trinidad y Tobago jugado el 25 octubre 2021 en la ciudad de Couva, Trinidad y Tobago. El resultado final fue 1-1 y el partido se jugó en el Estadio Ato Boldon.

Total: 9 partidos jugados / 5 victorias – 2 empates –2 derrotas – 1 gol convertido.

Baltrip Reyes de 24 años juega actualmente en el CS Marítimo Madeira de la primera división portuguesa y en el pasado ha jugado en el Spartak Subotica de la primera división de Serbia. Baltrip Reyes se recibió en la Universidad de Florida en la carrera de Biología, en donde además hizo un Master en Administración Deportiva.

Su debut oficial con la Selección Mayor Femenina fue el 21 de octubre del 2021 en un partido amistoso ante Trinidad y Tobago

disputado en Couva. Aquel partido terminó igualado 0-0, pero a los cuatro días, el 25 de octubre, Carina fue titular en un nuevo amistoso ante el mismo rival y convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección Nacional.

Emily Cedeño.

Debut con la selección de Panamá: 12 octubre 2022 – Ecuador 1-1 Panamá – Amistoso Internacional – Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Aún no ha jugado partidos oficiales con la Mayor

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos amistosos (de 13)

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 3 partidos jugados

Emily Massiel Cedeño Coba tiene solo 19 años, comenzó a jugar cuando tenía 4-5 años, Emily Cedeño no fue considerada para el Premundial en Monterrey en julio del 2022, sin embargo, desde que Emily supo que estaría jugando el repechaje y comenzaron los microciclos en Panamá, tomó una decisión que seguramente le está cambiando la vida, en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), Emily Cedeño ha jugado en el Costa del Este FC, en el Atlético Chiriquí y en el CD Plaza Amador.

Lineth Cedeño.

Debut: Juegos Centroamericanos – Costa Rica 4-0 Panamá – 6/12/2017 – Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 5 partidos en la actual eliminatoria

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 7 partidos amistosos de los 11 jugados

Goles en la era Nacho Quintana: 3 por eliminatoria (hat-trick a Belice el 20/2/2022) y 4 en amistosos (1 vs Nicaragua 4/7/2021, 1 vs Rep. Dominicana 10/7/2021 y 2 vs Venezuela 10/11/2022)

TOTAL PARTIDOS JUGADOS ERA NACHO QUINTANA: 12 partidos y 7 goles

19 es el número de camiseta que viste desde hace tiempo, la delantera de la Selección Mayor Femenina, Lineth Isabel Cedeño Valderrama de 22 años, actualmente juega con el Sporting SM de la LFF en Panamá, comenzó en el mundo del fútbol a los cinco años gracias a la motivación de su abuela.

En su carrera como futbolista profesional, la atacante ha jugado en Panamá (en el Tauro FC de la LFF (Liga de Fútbol Femenino)) y luego logró salir al extranjero, en donde ya ha pasado por España (Joventut Almassora CF y en el Alhama El Pozo) y en Italia (en el Hellas Verona, club que le dio la oportunidad de dar el salto al UC Sampdoria).

Finalmente, debemos darles todo nuestro apoyo a las chicas que en este momento están representando al país, sin importar el resultado todas han dado lo mejor de sí dentro de la cancha, así como cada una cuenta con una esencia distinta y una belleza sin igual.

Con información de Fepafut.