Muere Eddie Palmieri, legendario pianista y pionero de la salsa

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido pianista, compositor y figura clave de la salsa, Eddie Palmieri, quien murió a los 88 años de edad.

Palmieri, nacido el 15 de diciembre de 1936 en la ciudad de Nueva York, era hijo de padres puertorriqueños y es recordado como uno de los artistas más innovadores dentro del género. En 1961 fundó su primera banda, el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana, dando inicio a una carrera que marcaría profundamente la historia de la música hispana.

Con más de 35 álbumes publicados, muchos de ellos considerados clásicos, Palmieri se consolidó como una figura central en el desarrollo de la salsa, fusionando el jazz, la música afrocubana y los ritmos caribeños con una propuesta única e influyente.

Fue también el primer artista latino en ganar un premio Grammy por una producción en español, gracias al disco The Sun of Latin Music, en 1976. En total, recibió nueve Premios Grammy a lo largo de su carrera, además de reconocimientos como el título de NEA Jazz Master y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras del mundo musical como Bobby Cruz y La India expresaron su pesar a través de mensajes en redes sociales, en los que también destacaron el legado imborrable que deja Palmieri en la música latina.

