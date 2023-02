‘Más buena, más dura, más level’: Shakira y Karol G estrenan TQG, escúchala aquí

Colombia/A la medianoche de este viernes 24 de febrero las colombianas Shakira y Karol G estrenaron en YouTube el video de su nueva canción TQG.

La canción en su historia principal podría estar insinuando nuevas indirectas para Piqué y Clara Chía y hace alusión a una ruptura amorosa, donde el hombre es quien no la supera y sigue intentado saber de la vida de su anterior pareja.

"Espero que hayan disfrutado de esta sorpresa que le tenemos preparada Karol G y yo: TQG", dijo Shakira a través de su historia de Instagram al momento de dar el anuncio de la nueva colaboración.

El lanzamiento es paralelo al álbum de Karol G, “Mañana será bonito”, que incluye colaboraciones con Quevedo, Carla Morrison y Romeo Santos, por mencionar algunos artistas.

Shakira por su parte viene de un rotundo éxito en la BZRP Music Sessions #53, junto al productor argentino Bizarrap y donde la colombiana lanzó dardos contra su expareja y padres de sus hijos, Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía.

¿Quién es Shakira?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, es una cantante, compositora y bailarina colombiana. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia.

Shakira es una de las artistas latinas más exitosas y reconocidas a nivel mundial, habiendo vendido más de 70 millones de discos y ganado numerosos premios, incluyendo tres premios Grammy y 12 premios Latin Grammy.

Shakira comenzó su carrera musical a principios de los años 90 en Colombia y se dio a conocer internacionalmente en 2001 con su álbum "¿Dónde Están los Ladrones?" y el éxito mundial "Whenever, Wherever". Desde entonces, ha lanzado numerosos éxitos en español e inglés, como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)" y "La Tortura".

Shakira también es conocida por su habilidad como bailarina y por su estilo musical, que fusiona elementos de rock, pop, dance, electrónica y música folklórica de América Latina.

Además de su carrera musical, Shakira también es conocida por su labor humanitaria, especialmente en la defensa de la educación y la infancia a través de su fundación Pies Descalzos.

¿Quién es Karol G?

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una cantante y compositora colombiana. Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Karol G es conocida por su música de reggaetón y trap en español, y se ha convertido en una de las artistas latinas más populares en la escena musical actual.

Comenzó su carrera musical en 2010 y lanzó su primer álbum de estudio, "Unstoppable", en 2017. Sin embargo, fue su segundo álbum, "Ocean", lanzado en 2019, el que la catapultó al éxito internacional, con éxitos como "Tusa" y "Secreto" con su pareja, el también cantante Anuel AA.

Karol G ha sido nominada a numerosos premios y ha ganado varios de ellos, incluyendo tres premios Latin Grammy. También ha colaborado con otros artistas latinos prominentes, como J Balvin, Nicky Jam y Bad Bunny, entre otros.

Además, Karol G es conocida por su estilo personal y su imagen como una mujer empoderada y segura de sí misma en sus letras y en sus actuaciones en vivo.