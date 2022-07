Shawn Mendes cancela el resto de su tour por salud mental

Shawn Mendes anunció en su cuenta de Instagram que cancela su gira "Wonder: The World Tour'' para recuperar su salud mental.

El cantante y compositor canadiense es conocido por su ser sincero y abierto ante temas sobre su carrera y los efectos que le han traído a la salud.

“Empecé esta gira emocionado de poder finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso por la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería salir de gira” confesó Mendes.

“Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte”.

El intérprete de "Señorita" había cancelado varias presentaciones al inicio de la gira en Norteamérica, Reino Unido y Europa en honor a su álbum “Wonder”.

A pesar de esto, el cantante compartió que espera regresar pronto. “Tenemos la esperanza de que pueda volver en el resto de las fechas después de un merecido descanso, pero en este momento debo poner mi salud como prioridad.”

Igualmente, confesó que no dejará de hacer música en esos tiempos de descanso y que le agradece a todos sus fans por mantenerse de su lado.

En su cuenta, con casi 70 millones de seguidores, los mensajes de apoyo no paran de llegar. “Sana. Restaura. Rejuvenece. Toma todo el tiempo que necesites” y “Tomate el tiempo que necesites, te esperaremos.” Son algunos de los comentarios de la publicación.

De la misma manera, también varios han comentado su tristeza por no poder ir al esperado concierto, pero le desean una buena recuperación.

Famosos y marcas de ropa como Tommy Hilfiger han demostrado igualmente su apoyo “Admiramos tu coraje y te apoyamos totalmente, Shawn. Enviando nuestro amor.”

Shawn es otro de los jóvenes talentos que han comenzado su carrera a partir de videos en las redes sociales. Otro caso famoso conocido es el de Justin Bieber quien ha experimentado situaciones similares a las de su compañero.