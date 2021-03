Panamá: Médicos hablan sobre efectividad de vacunas contra nueva variante del coronavirus

Médicos se pronuncian sobre nueva variante del coronavirus. El doctor Eduardo Ortega-Barría aseguró que la vacuna Pfizer es efectiva para neutralizarla.

"Aunque variante P.1 originada en Brasil es más eficiente transmitiendose, y potencialmente + virulenta, la vacuna de Pfizer utilizada en Panamá la neutraliza eficientemente y se espera tenga adecuada eficacia. Mientras, seguir medidas de distanciamiento", tuiteó Ortega-Barría.

Añadió que las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud deben retrasar la entrada de variantes al país, aunque advirtiendo que pese a las pruebas es imposible detectar todos los casos, por lo que se debe mantener el distanciamiento y aumentar la vacunación.

El infectólogo Xavier Sáez-Llorens también utilizó sus redes sociales para compartir información sobre el virus y las vacunas.

"Vacunas mRNA (Pfizer, Moderna) inducen suficiente cantidad de anticuerpos (2 gráficas) e inmunidad celular (no mostrada) para neutralizar variantes (P1 es la brasileña) y aunque parece haber reducción de eficacia para otras vacunas, no se espera afecte protección vs COVID grave", manifestó.

También compartió datos sobre las variantes del virus e información detallada sobre las vacunas.

