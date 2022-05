El Princesa de Asturias exalta el arte flamenco de Carmen Linares y María Pagés

Se trata de "dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas", que "han sabido modernizar y adaptar su esencia al mundo contemporáneo, elevándolo, aún más si cabe, a la categoría de arte universal", señaló una nota de prensa de la Fundación Princesa de Asturias.

Este premio, el primero de los ocho que se concederán semanalmente a personas o instituciones destacadas en diversos ámbitos a nivel mundial, fue anunciado en Oviedo (norte de España).

Gracias a la mejora de la situación sanitaria en España por la amplia tasa de vacunación, el jurado volvió a reunirse de forma presencial, tras dos años en los que tuvo que hacerlo de manera virtual.

Según el jurado, Linares y Pagés "han abierto caminos de repercusión no solo artística sino también social y se han convertido en ejemplo de trabajo, talento y dedicación para futuras generaciones".

#NewsUpdate: Carmen Linares y María Pagés have been granted the 2022 Princess of Asturias Award for the Arts.#PrincessofAsturiasAwards@MariaPages_pic.twitter.com/HSTaROHJbW