El futuro no se espera, se construye

Al pensar sobre el contenido de estas líneas, no pude evitar recordar cuando hace dos décadas atrás, siendo un veinteañero, me aventuré a publicar mi primer artículo de opinión en un diario de circulación nacional, con una reflexión muy similar al título que ahora utilizo. En aquella ocasión, partiendo de la martillada frase “los jóvenes son el futuro” buscaba acotar que el rol de los jóvenes en la sociedad no se limita a prepararse para una etapa posterior de madurez, sino que en todo momento es posible aportar y hacer la diferencia.