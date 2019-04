Invitados especiales y destacados miembros de la industria que participan en el IFF Panamá 2019

El Festival Internacional de Cine de Panamá se complace de recibir a destacados miembros de la industria del cine internacional, quienes nos acompañarán en diferentes conversatorios, talleres, paneles y mesas redondas.

Entre ellos están:

Katayoon Shahabi, presentará su película Cold Sweat y participará en la Mesa redonda: El cine en el tejido de nuestras vidas

Katayoon Shahabi, nacida en Teherán y doctora en literatura francesa, comenzó su trabajo en 1982 como promotora cinematográfica en "Farabi Cinema Foundation" (FCF), presentando el cine iraní al mundo. En 1994, ayudó a lanzar Cima Media International (CMI) antes de establecer su propia compañía, Sheherazad Media International (SMI).

Ha producido numerosos documentales como "A Brief Peace" de Ata Hayati, "Sepideh" de Berit Madsen.

En 2012, también lanzó su compañía con sede en Francia, NOORI PICTURES, con la cual "Tales" de Rakhshan Banietemad y "Wednesday, May 9" de Vahid Jalilvand fueron premiadas en Venecia y "Nahid" de Ida Panahandeh en Un Certain Regard en 2014 y 2015, respectivamente; "Inversion" de Behnam Behzadi en Un Certain Regard 2016 y "No Date, No Signature" que recibió dos premios en Venecia en 2017. Katayoon ha sido jurado en festivales internacionales como el Mannheim-Heidelberg, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), Festival de Cine de Milán, FIPA, Festival de Cine de Ginebra, Festival de Cine de San Sebastián (como Presidenta). También participó en el jurado de la selección oficial en el Festival de Cine de Cannes en 2016.

Ron Haviv, co-presentará la Clase Magistral: Biografía de una Fotoy participará en la Mesa redonda: El cine en el tejido de nuestras vidas. Presentará la película Río de oro.

Haviv es un fotógrafo galardonado con un premio Emmy y cofundador de la agencia VII, dedicada a documentar conflictos y crear conciencia sobre temas de derechos humanos en todo el mundo. En las últimas tres décadas, Haviv ha cubierto más de veinticinco conflictos y ha trabajado en más de cien países. Ha publicado cuatro colecciones de fotografía aclamadas por la crítica, y su trabajo ha sido presentado en numerosos museos y galerías, incluyendo el Louvre, las Naciones Unidas y el Consejo de Relaciones Exteriores.

Lauren Walsh, co-presentará la Clase Magistral: Biografía de una Foto.

La doctora Lauren Walsh es profesora y escritora. Enseña en The New School y en la Universidad de Nueva York, donde es la Directora del Laboratorio de Fotoperiodismo de Gallatin. Walsh es coeditor de The Future of Text and Image (2012) y Millennium Villages Project (2016), y editor de Macondo: Memorias del conflicto colombiano (2017). Su último libro es Conversations on Conflict Photography (2019), y es la Directora de Lost Rolls America, un archivo público nacional de fotografía y memoria.

Ketty Zafra, participará en la Mesa redonda: El cine en el tejido de nuestras vidas y ofrecerá la Charla: Multilingüismo, traducción/traición audiovisual y doblaje en el caso de Narcos

Profesora Asociada en el Departamento de Lengua, Literatura y Cultura de Ryerson University, Toronto (Canadá). Sus áreas de investigación incluyen la cultura y la literatura de la España de los siglos XVI y XVII, la enseñanza del español como segunda lengua y la traducción audiovisual. Entre los cursos que ha impartido en esta materia están: "Translating the Screen: Audiovisual Translation of Contemporary Spanish Film" y "Advance Spanish and Translation." Desde el 2012 Zafra organiza charlas anuales con prestigiosos cineastas en Ryerson University.

Elena Manrique, presentará la Charla: De la idea al espectador: Principios básicos de producción.

Elena Manrique nació en España. Estudió Filología Hispánica e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. En 1993 empezó a trabajar en Canal + España en el departamento de cine. También trabajó para el canal Cinemanía como responsable de compras y programación, y como productora ejecutiva para Telecinco Cinema. Ha formado parte del Comité de Selección de Venice Days (Giornate Degli Autori), dentro de la Mostra de Cine de Venecia. Colabora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y es ponente habitual en distintas escuelas de cine.

Es programadora del festival de Cine hecho por Mujeres. Actualmente colabora con la compañía de distribución y producción española VÉRTIGO FILMS. Sus producciones incluyen "Lena" (2001), "Mis estimadas víctimas" (2005), "El Laberinto del Fauno" (2006), ganadora de tres premios Óscar; "El orfanato" (2007), "Casual Day" (2007), "Que parezca un accidente" (2008), "Rabia" (2009) y "Ciudad Delirio" (2014), entre otras.

Eugenio Caballero, regresará a IFF Panamá para co-presentar la película Roma y llevar a cabo el conversatorio posterior.

Eugenio Caballero se crió en la ciudad de México. Después de estudiar historia del arte e historia del cine en Florencia, Italia, empezó a trabajar en largometrajes como director de arte y diseñador de producción. Los créditos de Caballero incluyen cerca de 30 películas, 20 de ellas como diseñador de producción. Ha trabajado con los directores Jim Jarmusch, J.A. Bayona, Baz Luhrmann, Alfonso Cuarón, Sebastián Cordero, Russell Mulcahy entre otros. Ganó su primer Óscar con la película "El Laberinto del Fauno", de Guillermo del Toro. Con la película "A Monster Calls", dirigida por J.A. Bayona, ganó un Goya y el Premio Gaudí. Caballero diseñó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, para el director Daniele Finzi, con quien también colaboró con el Cirque du Soleil en el espectáculo "Luzia" en 2016. Caballero ha sido nominado cinco veces para el premio Ariel, el principal premio cinematográfico de México, del cual ha ganado dos. En 2019 fue nominado al Óscar por mejor diseño de producción con la película "Roma".

Claudio Ragazzi, ofrecerá su Clase Magistral: Música de Películas - Arte colaborativo, Negocio y Vocación

Es compositor y guitarrista, ha compuesto música para cientos de proyectos, muchos de ellos premiados internacionalmente tanto en cine como en televisión. Además, ha tocado con los músicos más respetados en la actualidad como Danilo Pérez, Gary Burton, Yo-Yo Ma, Randy Brecker, Joe Lovano, Branford Marsalis, Kenny Garrett y Paquito D´Rivera en salas de conciertos de todo el mundo.

Claudio asistió a Berklee College of Music, donde se graduó con Magna Cum Laude, además ha ganado el prestigioso Premio Duke Ellington Master's Award y de los Boston Music Awards.

En 1998, escribió la música para la exitosa película de Brad Anderson "Next Stop Wonderland" producida por Miramax, con la cantante brasileña Bebel Gilberto. El CD alcanzó el top 10 de Billboard durante más de doce semanas consecutivas. Otros créditos de producción incluyen la música de la galardonada película "The Blue Diner". Su trabajo también se puede escuchar en las películas "Something's Gotta Give", protagonizada por Jack Nicholson, Diane Keaton y Keanu Reeves. Sus colaboraciones recientes incluyen el trabajo con el también compositor argentino Osvaldo Golijov en "Tetro", de Francis Ford Coppola, y películas "The Last Mountain" y "To Catch a Dollar".

Claudio ha realizado la música para cientos de producciones televisivas en Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, Telemundo, Univisión y PBS, incluyendo American Experience, NOVA y las series infantiles Sesame Street, Arthur y Postcards de Buster.

Ha ganado numerosos premios, incluyendo un Emmy.

Laura Michalchyshyn, co-presentará la Charla: Breve introducción a fondos en el mercado estadounidense

Laura Michalchyshyn es una reconocida productora y directora ejecutiva. Ha programado y dirigido canales en Estados Unidos y Canadá, incluyendo Sundance Channel, Discovery’s Planet Green, Showcase y IFC Canada. Trabaja con talentosos creadores y directores produciendo contenido para series y documentales. Recientemente, Michalchyshyn colaboró con el productor y director en la serie documental de Netflix Bobby Kennedy for President. En el 2012 co-fundó Sundance Productions con Robert Redford, con quien fue productora ejecutiva de The American West (AMC), All The President’s Men (Discovery), Ocean Warriors (Animal Planet), Chicagoland (CNN), y el documental Momentum Generation (2018) de los directores Mike y Jeff Zimbalist. Es directora ejecutiva de la serie Death Row Stories producida por Jigsaw/Sundance (CNN), actualmente en su cuarta temporada, y desarrolla con Radical Media el proyecto Ten Restaurants that Changed America. Fue parte del equipo de producción de la serie digital The 4%: Film’s Gender Problem (2016) dirigida por Caroline Suh. Sus reconocimientos incluyen dos premios Emmys; GLAAD, Real Screen, Banff TV y Peabody.

Paul Federbush, co-presentará la Charla: Breve introducción a fondos en el mercado estadounidense

Como Director Internacional del Programa de Largometrajes en Sundance Institute, Paul Federbush persigue a los cineastas y guionistas emergentes de todo el mundo para los programas de desarrollo de artistas de Sundance Institute. También dirige Screenwriters Labs en varias regiones del mundo, como India, Cuba, Grecia, Turquía, Japón, y ofrece a los cineastas y guionistas emergentes de esas regiones la oportunidad única de trabajar intensamente en sus guiones cinematográficos con una orientación en profundidad del proyecto que fomenta la innovación y la innovación. Toma de riesgos creativa. Después de participar en uno de los laboratorios de guionistas de Sundance Institute, Federbush continúa guiando a los cineastas a lo largo de la vida de su proyecto, desde el desarrollo del guión, las estrategias de producción y financiamiento, el proceso editorial y, en última instancia, las estrategias de participación de los festivales, la distribución y la audiencia.

Antes de unirse a Sundance, Federbush fue socio fundador de una empresa especializada en distribución teatral, Red Flag Releasing (RFR), con acuerdos de distribución digital auxiliar a través de Warner Bros. Red Flag Releasing trabajó a la vanguardia de la actualidad teatral y digital. Distribución con expositores y medios de comunicación para comercializar y distribuir documentales independientes y largometrajes. Antes de RFR, Federbush se desempeñó como Vicepresidente Senior de Producción y Adquisiciones en la división especializada de Warner Bros, Warner Independent Pictures. Como uno de sus miembros fundadores, Federbush supervisó la adquisición, el desarrollo y la producción de ganadores / nominados a los Premios de la Academia® como Slumdog Millionaire, March of the Penguins y Paradise Now, entre otros.

En los años anteriores a Warner Independent, Federbush se desempeñó como Vicepresidente de Adquisiciones y Producción en la empresa de ventas en el extranjero Pandora, y Vicepresidente de Adquisiciones en la división especializada de New Line Cinema, Fine Line Features. Durante este período, Federbush trabajó y adquirió películas como el éxito de culto Donnie Darko y los ganadores / nominados a los Premios de la Academia® Shine, The Sweet Hereafter y Dancer in the Dark.

Nadia Dresti, nos acompaña de Locarno Pro para el Panama-Locarno Industry Academy International

Nadia Dresti nació en Locarno y dio sus primeros pasos en el mundo del cine gracias al Festival de Locarno. Tras una breve etapa como directora de marketing de 20th Century Fox Switzerland, en 1990 fundó su propia empresa, Zero Problem, en Ginebra. Esta empresa se especializó en marketing cinematográfico y relaciones públicas, y creció en París, donde también fue incluida en el comité de selección del Festival de Locarno y fue nombrada Jefa de la Oficina de Industria, donde convirtió la oficina en una herramienta estratégica para un evento. que se ha convertido cada vez más en un centro internacional para profesionales de la industria del cine. En 2003, encabezó la creación de Open Doors, el laboratorio de coproducción dirigido a lugares remotos en la industria del cine. Tres años más tarde, en 2006, al regresar a Ticino, se convirtió en Delegada a la Dirección Artística. Lanzó los Días de la Industria en 2010 y se convirtió en la Directora de Locarno Pro en 2018. En 2017 trabajó junto al Director Artístico Carlo Chatrian como Director Artístico Adjunto del Festival de Locarno, al tiempo que también administra Locarno Pro. Ella mantiene el último puesto hasta el día de hoy, y también fue nombrada Directora de la Comisión de Cine de Ticino.

Paula Gastaud, impartirá clases en el Panama-Locarno Industry Academy International

Paula Gastaud ingresó a la industria del cine en el 2001 como productora ejecutiva de películas y contenido de televisión en Brasil. Desde el 2009 se ha enfocado en el mercado internacional, desarrollando oportunidades de negócios para realizadores brasileños alrededor del mundo. En Sofa Digital desde su creación, maneja las licencias, programación y operación de contenido para distribución mundial en plataformas de VOD como iTunes, Google Play/Youtube, Amazon, Mubi, Netflix, Sky Play, Claro Video. Como consultora de proyectos audiovisuales y conferencista, ha tenido parte en distintos talleres de prestigiadas instituciones y programas como: Locarno Industry Academy, EICTV- Cuba, BRLAB, MICA, FIDBA, Mar Doc Lab, BAM, Festival de Málaga, Chile Docs, SANFIC, Panamá IFF, Marché du Film Producers Network, San Sebastian Film Festival, entre otros.