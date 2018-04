El rol de la mujer en un mundo globalizado y la industria cinematográfica

A pesar que hay una generación de feministas dispuestas a guiar el camino, todavía la lucha es larga. ¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad actual, en el mundo, y cómo unir a todos para alcanzar la equidad?

La situación fue analizada este sábado 7 de abril en una mesa redonda integrada por mujeres parte de la industria en distintas ramas, en el marco de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF).

El panel, moderado por la directora ejecutiva del evento Pituka Ortega Heilbron, reunió a Anna Serner, CEO del Instituto de Cine de Suecia; la productora brasileña Vânia Catani, fundadora de Bananeira Films; Judith Rodríguez, actriz y directora dominicana; Laura Michalchyshyn, productora y ejecutiva de medios, y a la también actriz dominicana Laura Gómez.

Antes de ser la directora ejecutiva del Instituto de Cine de Suecia, Anna Serner presidió la Asociación de Publicidad Reklamförbundet de 1998 a 2006. En su día de presentación al cargo, la prensa le cuestionó su balance entre la vida profesional y familiar. “Nada fue de cómo afrontaría los retos de la industria de la publicidad, ni los aspectos legales. Ninguna pregunta profesional”, recordó la cineasta sueca.

Serner, desde su rol de liderazgo en el Instituto de Cine de Suecia, ha impulsado políticas de equidad de género para el otorgamiento de fondos y soporte de proyectos cinematográficos. La también abogada y experta en derechos de autor se llama feminista de nacimiento y es una de las pocas mujeres que se atreve a hablar del tema de equidad en el país nórdico. “Todos podemos ayudarnos y los hombres pueden hacerlo al decir que esto no es normal”, añadió.

Mientras que Laura Michalchyshyn, con más de 25 años de carrera en cine y televisión, consideró que “Time’s Up” y “Me Too” ha ayudado a nivelar la industria. Como cofundadora de Sundance Productions con el legendario Robert Redford, la productora apoya y promueve que “mujeres talentosas” lleguen a posiciones séniors de dirección y creación de contenido.

“Las mujeres no debe ser menos que los hombres”, mencionó Michalchyshyn, al apuntar que para las féminas siempre es “doblemente difícil” prosperar en la industria.

Por su parte, Vânia Catani detalló que en Brasil el 42% de las productoras son impulsadas por liderazgo femenino pero, sin embargo, todavía hay casos de acoso en los sets.

Como iniciativa, la Asociación de Productoras Independientes de Brasil ha optado por crear un manual de comportamiento para evitar casos de acoso. “Antes las mujeres que eran acechadas en nuestro trabajo, no lo denunciaban. Ahora ha cambiado”, señaló Catani, “ No es no. Escucha… no es no”.

Para la productora brasileña, la equidad es un tema “clarísimo y necesario” de abordar por hombres y mujeres. “Desde niñas, sabemos que no nos respetan como iguales”, dijo la artista brasileña, “somos acechadas por mil formas y diferentes momentos”.

Una parte de la intervención de la actriz dominicana Laura Gómez en la mesa redonda “El rol de la mujer en sociedad”. Por un mundo menos desigual. @IFFPanama#ViveIFFPanamapic.twitter.com/iN6qFtznKk — Alexandra H. (@heyesale) April 7, 2018

Las actrices dominicanas Judith Rodríguez y Laura Gómez, ambas invitadas a la séptima edición del IFF Panamá para presentar las cintas “Cocote” y “Sambá”, respectivamente, consideraron que es necesario que el hombre se convierta en un aliado de la lucha por la equidad y poder eliminar sistemas que han colocado barreras al desarrollo profesional de la mujer.

“Tenemos mujeres que pueden ser machistas y luego tener destellos de feminismo. Tenemos hombres, que sin saberlo, pueden ser grandes feministas”, comentó Rodríguez. “El feminismo es una palabra crucificada, pero no es así. Es una búsqueda de equidad, de algo que debió ser normal y todavía no lo es”.

“El patriarcado, es importante que lo veamos como tal: un sistema de poder y opresión”, expresó Gómez, “la respuesta tampoco es el matriarcado. La respuesta, que el hombre sea aliado y que la mujer vea su rol en perpetuar eso (el patriarcado). Solo el balance y la igualdad pueden destruirlo”.

La mesa redonda forma parte de la agenda educativa abierta al público, que ofrecen los organizadores del IFF Panamá. Este domingo 8 de abril se realizará un conversatorio dedicado a la crítica de cine. Los boletos están a la venta en Panatickets.

Consulta la agenda educativa del Festival Internacional de Cine de Panamá aquí.