La labor del periodismo es encontrar la verdad. De entrada les advierto que es una Misión Imposible. Mientras suena en mi cabeza la música de la legendaria serie de los 90’s y me imagino a Tom Cruise brincando sobre autos que estallan, no puedo evitar pensar que mi asociación mental encubre una inmensa paradoja: el que yo utilice una ficción cinematográfica para describir el camino que conduce al Santo Grial de los periodistas: La verdad. Ficción y verdad: juntas y revueltas en este artículo, sacrilegio suficiente como para excomulgarme del gremio.

He requerido de un largo proceso para llegar a este nivel de atrevimiento, pues lo confieso: mi vida ha sido una quijotesca cruzada para encontrar la verdad y exponerla sin reparar en las circunstancias o consecuencias. En los últimos años descubrí un especial placer en decirsela en voz alta al poder; ese que suele estar protegido por sus narrativas y rodeado de aduladores cuyo trabajo es repetirlas.

Este tramo de la cruzada ha sido sin duda el más extremo, pero la realidad es que la misma tiene sus raíces en mi niñez. Desde que tengo memoria profesé un marcado fanatismo por la verdad, por lo que no es de extrañar que haya terminado haciendo lo que hago. En el periodismo encontré mi vocación -o la vocación me encontró a mi -y es apenas ahora, tras 20 años de ejercerla, que me ha dado por cuestionar los cimientos de esa realidad que siempre me propuse encontrar.

La denominada “era de la posverdad” nos puso a los medios de comunicación en posición defensiva. No era para menos. Tocaba justificar el sitial sagrado que para nosotros tiene la verdad. Y es que una cosa es convenir que existe un debate válido sobre la existencia de una verdad objetiva, y otra muy distinta, meternos en el mismo churuco que Trump o cualquier demagogo de turno que quiere igualar sus mentiras descarnadas con coberturas mediáticas críticas, por más imperfectas que éstas sean.

Pero más allá de esta postura inicial e instintiva, debemos aceptar que se requiere de un Radar mucho más complejo al que está diseñado en el set del programa que conduzco, para aproximarse a la verdad. En primer lugar, porque todos llevamos dentro el más importante obstáculo para encontrarla: nuestra condición humana. Por naturaleza somos subjetivos, tenemos prejuicios de los que quizás ni nos hemos percatado, pero sobre todo somos parte de la realidad social que debemos disecar y analizar.

Por más intentos que hagamos por despojarnos de nuestros sentimientos, apegos, odios, ideas, pasado y creencias; estos son como fantasmas que se asoman en cualquier rincón de las historias que contamos.

Por ello en periodismo ya no hablamos de objetividad, pues partimos de la base que toda creación humana es subjetiva. Por más apegados que estemos a los hechos, en la propia selección de lo que es noticia hay un sesgo, por lo que lo más conveniente es hablar de rigor, balance y de la necesidad de recopilar todas las versiones y ángulos que permitan el mejor aproximamiento posible a la verdad.

En ese camino hay unos hitos imprescindibles: los hechos. Como se ha dicho hasta la saciedad, todos tienen derecho a su propia opinión (hasta los periodistas); no así a sus propios hechos. Hay mucha más tela que cortar en este debate, pero no quiero desviarme demasiado y volver a exceder la cantidad de palabras recomendada, para que los lectores no me abandonen con un bostezo a mitad de camino.

Pues bien, resulta que la llamada crisis de la verdad no se fundamenta en la imposibilidad de encontrarla en su estado más puro: desprovista de subjetividades y sesgos, No.

El verdadero problema de la verdad (valga la redundancia) es que hay muy pocos a quienes les importa. La mayoría del tiempo los humanos preferimos las ficciones a las verdades, por más que nos cueste admitirlo.

Muchas de nuestras construcciones sociales necesitan de algo de ilusión para sostenerse en el tiempo -las religiones, las ideologías, el dinero, las fronteras, las banderas- y son esas narrativas individuales y colectivas, que construimos con un poco de verdad y un poco de ficción, las que han tejido la historia.

Yuval Harari dice que los humanos siempre hemos vivido en la era posverdad, pues nuestro poder como especie depende de crear ficciones y creer en ellas.Y es cierto.

Piensen solo por un momento en la cantidad de mentiras que, históricamente y en la actualidad, se venden como pan caliente con la etiqueta de verdad. Por cada embustero exitoso hay cientos de seres humanos dispuestos a creerle. Aunque pensemos que hoy tenemos más herramientas y conocimientos para discernir las verdades de las mentiras, recordemos que son los mismas instrumentos que están utilizando quienes buscan confundirnos.

De entrada lo advertí y lo mantengo de salida: Encontrar la verdad es una Misión Imposible. Pero hay que concluir que lo peligroso de la tarea, no es el saltar de carro en carro esquivando las balas y los estallidos de las bombas, sino el que la acción (y sus consecuencias) dejen de ser relevantes para la gente.

Si nos deja de interesar la verdad, seremos presa de cualquier fantasia que nos presenten, sin siquiera darnos cuenta de la trama, y todavía peor, sin participar en ella.