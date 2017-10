Octubre el mes del Rosario

Octubre es considerado oficialmente el mes del Rosario desde hace varios años ya, para honrar a la Virgen María y Jesús mediante el rezo del mismo. La Iglesia Católica afirma que el Rosario es un ejercicio piadoso y no una oración litúrgica; y la diferencia radica en el hecho que para rezar el Rosario no se necesita precisamente que esté un sacerdote presente, por su parte un acto litúrgico si lo requiere como para celebrar una Eucaristía, sacramentos como el matrimonio, bautizo entre otros. Pero sin importar que no sean considerados así, deben darse con mucho fervor y respeto en el momento.