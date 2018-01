Vida y legado del Padre y Maestro de la juventud: San Juan Bosco

Nace el 16 de agosto de 1815 bajo el nombre de Giovanni Melchiorre Bosco en I Becchi, Reino de Piamonte - Cerdeña, no es sino hasta 1870 que Don Bosco se convierte en ciudadano de Italia cuando se unifican los reinos y se crea el estado.

En su infancia, carece de la presencia de su padre, quien fallece cuando Juan tiene 2 años. Su madre, Margarita es la encargada de educarle en su devoción a Dios, lo que influye mucho en su futura vida como sacerdote.

A los 9 años tiene un sueño que marca su vida. Juan se vio en un campo con otros niños quienes decían malas palabras y él los golpeaba, pero se le apareció un hombre que le dijo "No con puños, sino con amabilidad podrás vencer el mal"; este hombre no era otro más que Jesús. El pequeño no entendía lo que se le pedía, de pronto apareció la Virgen María quien le dijo "Hazte humilde, fuerte y robusto... a su tiempo todo lo comprenderás". Años después, Don Bosco entendió el sueño, que fue inspiración en su vida salesiana.

Su camino a la vida sacerdotal

El interés por el estudio es un elemento importante en su adolescencia, pero la escasez económica le dificulta pagar una carrera. Tiempo después logra trabajar como zapatero, sastre, pastelero y consigue dinero para sus estudios. Se convierte también en profesor de teatro, magia, música y crea "La Sociedad de la Alegría" un movimiento juvenil.

En 1834, con tan solo 18 años de edad se incorpora al convento de los franciscanos pero un año después toma una decisión radical y decide ingresar al Seminario Diocesano de Chieri. Preside su primera eucaristía en la iglesia San Francisco de Asís en Turín, luego de ser ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841 por Monseñor Franzoni.

Inicios del Oratorio de Don Bosco

Juan Bosco, apoya a un joven huérfano y de pocos recursos, enseñándole catecismo. Es tanto su impacto que para el año siguiente, más de 80 jóvenes le siguen, quienes en sus ratos libres buscan del sacerdote para aprender más. 4 años después, para abril de 1846 la cantidad es de 400 muchachos y decide construir la Casa Pinardi en Valdocco, pero es tanto el trabajo que hace por los jóvenes que enferma, al punto que casi muere.

Al recuperarse, vuelve con su madre Margarita para seguir educando a sus muchachos, quienes hasta ese momento buscaban por su cuenta donde dormir; pero a petición de un joven, se decide formar el internado, y se empiezan a dictar más clases de sastrería, carpintería, imprenta entre otros, a lo que aproximadamente 300 jóvenes deciden dejar de trabajar en industrias.

Con la ayuda de un seminarista, Don Bosco comienza a dar clases, y en 1861 se ordenan 34 sacerdotes para la Arquidiócesis de Turín. Según estadísticas, se calcula que bajo la formación de Don Bosco unos 6 mil jóvenes se convirtieron en sacerdotes.

Congregación Salesiana e Hijas de María Auxiliadora

Don Bosco forma una comunidad religiosa llamada Sociedad de San Francisco de Sales, la cual es aprobada por el Papa Pío IX en 1858. El objetivo principal de los salesianos es buscar la santificación personal y continuar el trabajo por los jóvenes necesitados de estudios. Es tanta la aceptación que logran tener casas en Francia. 30 años después se registra un total de 768 salesianos.

La creación de la fundación Hijas de María Auxiliadora es otro logro para Don Bosco, luego de que tiene un sueño con la Virgen María quien le pide no olvidar a las mujeres, que también necesitan educación y vocación en la vida religiosa.

Beatificación y devoción

Muere el 31 de enero de 1888 a los 72 años de edad. 40 años después es canonizado, y el 1 de abril de 1934 es beatificado por el Papa Pío XI.

Don Bosco es sin lugar a dudas uno de los maestros de la iglesia católica más influyente y recordado por muchos. La devoción por el santo es grande en muchos países incluyendo Panamá, donde año tras año cientos de personas se congregan el 31 de enero para una procesión y eucaristía en la basílica que lleva su nombre.